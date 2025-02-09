Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanında! Şampiyon Oran farkı Misli'de...

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Gain Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligde üst üste çıktığı 5 maçı kazanan Fenerbahçe, son olarak Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda konuk ettiği Erzurumspor FK'yi de 5-0 mağlup etti.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 51 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Yusuf, Hedergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fatih, Cordova, Efecan, Yusuf, Hwang

Fenerbahçe: İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Levent, Oğuz, İsmail, Fred, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Fenerbahçe’nin, Alanyaspor deplasmanında oynadığı son 12 resmi maçın 9’u 2,5 gol üstü bitti.

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Alanyaspor’un iç sahada oynadığı son 10 resmi maçın 7’sinde karşılıklı goller oldu.

Fenerbahçe'yi konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kaybeden Alanyaspor'un, lig tarihinde üst üste dört iç saha mağlubiyeti aldığı bir rakibi bulunmuyor.

MİSLİ YAZARI SAFA CAN KONUKSEVER’İN YORUMU

Diego Carlos'un yanı sıra Djiku da sakat. Ayrıca genç stoper Yusuf da yok. Mourinho 3'lü de ısrar mı edecek, soru işareti. Gol bölgesinde de en önemli sıkıntı, En-Nesyri'nin cezalı olması. Alanyaspor ise iç sahadaki son 4 lig maçını kazandı. Deplasmanda da geçen hafta Göztepe'yi yendi ve İzmir ekibinin müthiş serisini bitirdi. Zor bir 90 dakika olacak Sarı-Lacivertliler için. Aynı zamanda gollü de bir maç olur gibi.

ŞAMPİYON ORAN FARKIYLA...

Misli'de Şampiyon Oran farkıyla bu maçta Alanyaspor galibietine 4.36, beraberliğe 3.81 ve Fenerbahçe zaferine ise 1.49 oran veriliyor.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %63’ü Fenerbahçe galibiyetinden yana.

8 EKSİK

Fenerbahçe, Alanya deplasmanında 8 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri'nin yanı sıra kaleci Dominik Livakovic, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Diego Carlos, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek ve Mert Müldür müsabakada forma giyemeyecek.

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3 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş ve Sebastian Szymanski, kart görmeleri durumunda Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

MIMOVIC TEKNİK HEYETE BAĞLI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ognjen Mimovic, teknik heyetin görev vermesi durumunda kadroda yer alacak.

Sarı-lacivertlilere hazır durumda gelen ve takımla çalışmalarını sürdüren 20 yaşındaki bek oyuncusu, teknik heyetin kararını bekleyecek.

MAXIMIN KADROYA DÖNECEK

Fenerbahçe'nin tecrübeli kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin, kadroya dönecek.

Transferde adı Napoli ile anılması sebebiyle takımdan uzak kalan Fransız oyuncu, teknik heyetin görev vermesi durumunda forma giyecek.

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4000. GOL HEYECANI

Fenerbahçe'de, Corendon Alanyaspor müsabakası öncesinde 4 bininci gol heyecanı yaşanıyor.

Lig tarihinde şu ana dek 3999 golü bulunan sarı-lacivertlilerde, Alanyaspor filelerinin havalandırılması durumunda 4 bininci gol sevinci olacak.

Sarı lacivertli kulübün ligdeki ilk golünü Ergun Öztuna, 1000. golünü Erol Togay, 2000. golünü Uche, 3000. golünü ise Alex de Souza kaydetti.