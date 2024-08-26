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Fenerbahçe Alanyaspor biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak? FB-Alanyaspor bilet fiyatları ne kadar?

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Fenerbahçe Alanyaspor biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak FB-Alanyaspor bilet fiyatları ne kadar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 16:47

Fenerbahçe-Alanyaspor maçı bilet satış tarihi, sporseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig'de heyecan 4. hafta mücadeleleri ile devam edecek. FB-Alanyaspo rmaç biletleri, karşılaşmayı tribünden izlemek isteyenler tarafından sorgulanıyor. Peki Fenerbahçe Alanyaspor biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak? FB-Alanyaspor bilet fiyatları ne kadar?

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Fenerbahçe Alanyaspor mücadelesi, Süper Lig 4. haftada oynanacak. 30 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de başlayacak mücadele taraftarlar tarafından yakından takip edilecek. Bu nedenle biletlerin satışa sunulacağı tarihi araştırıyor. Peki Fenerbahçe Alanyaspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ve Alanyaspor, 30 Ağustos Cuma günü karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe ve Alanyaspor maç biletleri henüz satışa çıkmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

Diğer taraftan Corendon Alanyaspor maçının Futbol Seremoni Paketleri 26 Ağustos Pazartesi günü (bugün) saat 17.00’de satışta olacak.

 

 

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