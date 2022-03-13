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Fenerbahçe, Alanya'da rövanş peşinde

#Fenerbahçe#Alanyaspor#Süper Lig
Fenerbahçe, Alanyada rövanş peşinde
Süleyman Arat

Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak maç saat 19.00’da... Son 4 maçta 10 puan toplayan sarı lacivertliler, kendisi gibi ikincilik iddiası taşıyan ve ilk yarıda 2-1 yenildiği Akdeniz ekibini bu kez devirmeyi hedefliyor. Fenerbahçe, İrfan Can, Mert Hakan ve Ferdi’den yoksun oynayacak.

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Süper Lig’de oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puan kazanan Fenerbahçe, bu akşam Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek. 47 puanlı sarı lacivertli takımda cezalı olan İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş ile sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu oynamayacak.

Gustavo, Novak ve Valencia döndü

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nin karla kaplı olması nedeniyle son antrenmanını Ülker Stadı’nda yapan Fenerbahçe’de, sakatlıklarını atlatan Gustavo, Novak ve Valencia ise maç kadrosuna alındı.

Son iki maçta Konyaspor (5-0) ve Kayserispor (2-1) karşısında elde ettiği galibiyetlerle puanını 46’ya çıkaran Alanyaspor’da, Fenerbahçe maçı öncesi eksik bulunmuyor. İki takım arasında İstanbul’da oynanan ilk maçı, Akdeniz ekibi 2-1 kazanmıştı.

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Fenerbahçe, kendi açısından ligin kırılma noktalarından biri olan karşılaşmada 5’i isabetli 20 şut atarken, Alanyaspor, 3 şutunun 2’sinde golü bularak 3 puanın sahibi olmuştu.

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#Fenerbahçe#Alanyaspor#Süper Lig

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