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Fenerbahçe, Alanya’da ilkleri yaşadı

#Fenerbahçe#Alanyaspor#Altay Bayındır
Fenerbahçe, Alanya’da ilkleri yaşadı

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 5-2 mağlup eden Fenerbahçe birçok ilki yaşadı.

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1- Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla ilk gol sevincini Alanya’da yaşadı.

OZAN’DAN SONRA iLK

2- Kasım 2020’den (Ozan Tufan) bu yana oyuna sonradan girdiği bir maçta hem gol atıp hem de asist yapan ilk F.Bahçeli futbolcu Arda Güler oldu.

LiGDE DE EN GENCi ARDA

3- 17 yaş, 16 günlük Arda Güler, ligde 2014-15’ten bu yana oyuna sonradan girip gol-asist katkısı veren en genç isim konumunda.

ASiST YAPAN iLK KALECi

4- Altay Bayındır, bu sezon Süper Lig’de asist yapan ilk kaleci olorak sezona damgasını vurdu.

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ALTAY’IN MAÇI OLDU

5- Altay kendi kariyerinde ilk kez gol pası verirken, 2010-11 sezonundan bu yana ligde asist yapan ilk F.Bahçe kalecisi oldu.

KURTARIŞ REKORU

6- Alanyaspor karşısında 9 kurtarış yapan Altay, Süper Lig kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı.

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DIŞ SAHADA HAT-TRiCK

7- Alanyaspor'u 5-2 mağlup eden Fenerbahçe bu sezon Süper Lig’de ilk kez üst üste üç deplasman galibiyeti aldı.

1.5 YIL SONRA 5 GOL

8- Kanarya Kasım 2020’den bu yana (Gençlerbirliği) ilk kez bir Süper Lig deplasmanında beş gollü galibiyet aldı.

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#Fenerbahçe#Alanyaspor#Altay Bayındır

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