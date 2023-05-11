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Fenerbahçe Alagöz Holding'den Olcay Çakır Turgut'a veda! "Kariyerini Avrupa’da sürdürecek..."

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#Fenerbahçe Alagöz Holding#Olcay Çakır Turgut#Basketbol
Fenerbahçe Alagöz Holdingden Olcay Çakır Turguta veda Kariyerini Avrupa’da sürdürecek...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2023 16:07

Fenerbahçe Alagöz Holding, takım kaptanı Olcay Çakır Turgut'un takımdan ayrıldığını ve yeni sezonda kariyerini Avrupa'da sürdüreceği açıkladı.

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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda uzun yıllardır forma giyen Olcay Çakır Turgut ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertliler tarafından; 'Her şey için teşekkürler Olcay Çakır Turgut' notu düşülerek paylaşılan mesajda, “Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın formasını yıllarca gururla taşıyan, henüz 12 yaşında giymeye başladığı çubuklumuzla altyapıdan A takıma sayısız zafer ve şampiyonluklar yaşayan, disiplini, başarıları ve duruşuyla Fenerbahçe’yi en iyi şekilde temsil eden Kaptanımız Olcay Çakır Turgut, yeni sezonda kariyerini Avrupa'da sürdürecektir. 2022-23 sezonunu EuroLeague ve lig şampiyonlukları ile tamamlayan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın en kıymetli parçalarından biri olan kaptanımıza başarılar diliyor, bugüne kadarki tüm hizmet ve katkıları için teşekkürlerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Fenerbahçe ile son olarak EuroLeague şampiyonluğuna ulaşan başarılı oyun kurucu, Kadınlar Basketbol Ligi'nde de 7 kez şampiyonluk yaşadı.

Fenerbahçe Alagöz Holdingden Olcay Çakır Turguta veda Kariyerini Avrupa’da sürdürecek...

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#Fenerbahçe Alagöz Holding#Olcay Çakır Turgut#Basketbol

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