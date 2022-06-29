Canlı takip: Fenerbahçe Al Shamal hazırlık maçı

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Fenerbahçe 3’üncü hazırlık maçında Katar Ligi ekiplerinden Al-Shamal ile Can Bartu Tesislerinde karşı karşıya geliyor.

FENERBAHÇE 1-0 AL-SHAMAL

Goller: 10' Bruma

İlk yarı bitti...

FENERBAHÇE İLK 11: Altay, Osayi, Kim, Szalai, Ferdi, Mert Hakan, Zajc, İrfan Can, Lincoln, Bruma, Samatta

FENERBAHÇE - AL SHAMAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Al Shamal maçı saat 18:00’de başladı. Fenerbahçe Al Shamal maçı Fenerbahçe YouTube kanalından katıl üyelerine özel canlı yayınlanıyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, ‘29 Haziran Çarşamba günü saat 18.00’de Al Shamal ile oynayacağımız hazırlık maçı canlı yayınla sadece Fenerbahçe YouTube Katıl'da!’ denildi.

FENERBAHÇE'DE YENİ SEZON HAZIRLIKLARI ÇİFT ANTRENMAN İLE DEVAM ETTİ

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, koşu ve ısınma çalışmaları gerçekleştirdi. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolculardan ilk grup dayanıklılık koşuları yaparken, diğer grupta yer alan oyuncular ise çabukluk çalışmalarıyla hazırlıklarını sürdürdü. Günün ilk antrenmanı, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

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Günün 2'nci antrenmanı ise koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Hücum organizasyonları ve gol vuruşu çalışmaları ile devam eden günün ikinci antrenmanı, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek ve saat 18.00’da 3’üncü hazırlık maçında Katar Ligi ekiplerinden Al-Shamal ile Can Bartu Tesislerinde karşılaşacak.