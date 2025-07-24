Fenerbahçe Al Ittihad maçı sonrası Mourinho konuştu: Özel şeyler inşa ediyoruz

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ittihad maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Mourinho’nun açıklamaları şu şekilde oldu:

"İyi bir sonuç oldu ama bugün en önemli şey sonuç değildi. Ufak hatalarımız oldu, geliştirmemiz gereken noktalar var ama iyi bir performans sergiledik."

"Özel bir şeyler inşa ettiğimizi düşünüyorum bu sezon. Harika bir grup var. Bu anlamda çok mutluyum diyebilirim."

"Önemli oyuncular ayrıldı, her maç oynayan oyunculardı. 2 tane yeni oyuncumuz var. Kulüp, bu anlamda harika iş çıkardı. Brown, çok potansiyelli bir oyuncu. Jhon, harika bir forvet. Tabii ki hala bazı ihtiyaçlarımız var. Özel bir şeyler inşa etmeye çalışıyoruz. Bu inşa etmeye çalıştığımız şeyi kendimiz yok edemeyiz. Yaptığımız şeylerde dikkatli olmalıyız. Tabii ki önemli eklemeler yapmak istiyoruz. İnşa ettiğimiz şeyi yok etmek istemiyoruz. PlayStation oynamıyoruz. Elimizdekilere de odaklanmamız gerekiyor. İyi bir inşa etmemiz gerekiyor."