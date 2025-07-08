Fenerbahçe, Al-Hilal'in iki yıldızını gözüne kestirdi!

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Suudi kulüpleri, son yıllarda astronomik tekliflerle yıldızların aklını çelip transfer piyasasını karıştırdı. Ancak burada umduğunu bulamayan yıldızların Avrupa’ya dönüş yapma istekleri, birçok takım için fırsatlar yarattı.

Fenerbahçe, bu durumdan en çok faydalanan takımlardan biri oldu. Geçen sezonun başında Maximin kiralandı, ara transfer döneminde ise Talisca geldi. Bu yazın ilk bombası da Jhon Duran’ın Al-Nassr’dan kiralanması oldu. Kanarya, bir kez daha Suudi Arabistan’da gördüğü bir fırsat için kolları sıvadı.

TARAFTARLA ATIŞTI

Al-Hilal, Kulüpler Dünya Kupası’nda Fluminense ile oynadığı çeyrek final maçını kaybetmişti. Karşılaşma sonrası Malcom’un taraftarlarla sözlü tartışma yaşaması kriz yarattı. Al-Hilal Yönetimi, Sambacı’nın sözleşmesini karşılıklı feshetmek için görüşmelerde sona geldi.

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Daha önce Bordeaux, Barcelona ve Zenit formaları giyen 28 yaşındaki hücum oyuncusu, 2023’te 60 milyon Euro’ya Al-Hilal’e transfer olmuştu. Yıldız futbolcu burada çıktığı 98 karşılaşmada 37 gol attı, 31 asist yaptı.

YÖNETİM BEKLEMEDE

Suudi ekibinin gözden çıkardığı tek Sambacı, Malcom değil. Mavi-Beyazlılar, Renan Lodi ile de yollarını ayırma kararı aldı. 27 yaşındaki sol bek, 17 Ocak 2024’te 23 milyon Euro’ya Marsilya’dan Al-Hilal’e imza atmıştı.

Fenerbahçe, Suudi ekibinin Malcom’un sözleşmesini fesh etmesini ve Lodi’nin bonservis bedelini belirlemesini bekliyor. Ardından her iki oyuncu için de resmi girişimlerin başlayacağı öğrenildi.