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Fenerbahçe-Afjet Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ZTK maçına dair detaylar

#Fenerbahçe-Afjet Afyonspor Maçı#Ziraat Türkiye Kupası#Ztk
Fenerbahçe-Afjet Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda İşte ZTK maçına dair detaylar

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'u konuk edecek. Ligde zor günler geçiren Fenerbahçe, tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanarak turnuvada son 16 turunda yükselmeyi hedefliyor. Peki, Fenerbahçe-Afjet Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Afjet Afyonspor'u ağırlayacak. Kupaya bu turdan dahil olan Fenerbahçe'nin tek hedefi galibiyet. Afjet Afyonspor ise 3. turdan başladığı kupada, Sivas Belediyespor ve İstanbulspor'u geride bırakara bu tura yükseldi. İşte, Fenerbahçe-Afjet Afyonspor maçının ayrıntıları...

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Turunda Afjet Afyonspor ile 29 Aralık Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

Saat 21:00'da başlayacak müsabakayı Turgut Doman yönetecek. Mücadele ASPOR'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

Kupada günün diğer maçlarının programı ise şöyle;

13.00 Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969 (Bahçeşehir Okulları)

15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Adana Demirspor-Ankaraspor (Mersin)

18.30 Göztepe-Yılport Samsunspor (Gürsel Aksel)

21.00 Fenerbahçe -Afjet Afyonspor (Ülker)

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#Fenerbahçe-Afjet Afyonspor Maçı#Ziraat Türkiye Kupası#Ztk

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