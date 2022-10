Fenerbahçe AEK Larnaca maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde büyük heyecan

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe AEK Larnaca maçı için geri sayım sona erdi. Gruptaki ilk maçında evinde Dinamo Kiev'i 2-1 yenen Fenerbahçe, 2. sınavında Rennes ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. AEK Larnaca ise evinde Rennes'e 2-1 mağlup olduktan sonra deplasmanda Dinamo Kiev'i 1-0 yendi. B Grubunda 3. Hafta mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe, gruptan lider çıkabilmek için tüm yolları deneyecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 22.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE- AEK LARNACA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. haftasında, Fenerbahçe-AEK Larnaca maçı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 22.00’de başlayacak mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Alioski, Crespo, İsmail, Emre Mor, Lincoln, Rossi, Batshuayi

AEK Larnaca: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Mamas, Sanjuryo, Luis Gustavo, Faraj, Altman, Lopes

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

6 Ekim 2022: Fenerbahçe - AEK Larnaca

12 Ekim 2022: AEK Larnaca – Fenerbahçe

27 Ekim 2022: Fenerbahçe – Rennes

3 Kasım 2022: Dinamo Kiev - Fenerbahçe

JORGE JESUS: FENERBAHÇE 90 DAKİKA BASKILI OYNAR

F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, AEK Larnaka maçını kazanmaları halinde Avrupa Ligi’nde gruplarından çıkma yolunda önemli bir adım atmış olacaklarını söyledi. Bugünkü karşılaşma öncesi Ülker Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, riskli bir karşılaşmaya çıkacaklarını ancak bunun bilincinde olduklarını dile getirdi.

Avantajı lehimize çevirmek istiyoruz

Jesus, “Kazanırsak önemli bir avantaj elde edeceğiz. AEK Larnaka, Dinamo Kiev’i yendi ve gruptan çıkma yarışında kendilerinin de olduğunu gösterdi. Evimizde oynamanın avantajını lehimize çevirmek, taraftarın yardımıyla galip gelmek istiyoruz. Rakibimiz, Avrupa’da tanınmasa da Bosnalı ve Sırp uluslararası kaliteli yabancı oyunculara sahip. Zorluklar çıkacaktır ama bu zorlukları lehimize çevirmek için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Fiziksel anlamda iyi olmalıyız

Oyuncularından her zaman fiziksel ve taktiksel olarak güçlü bir duruş sergilemesini istediğini belirten deneyimli teknik adam “Süper Lig maçı olsun, Avrupa Ligi olsun biz her zaman aynı fiziksel mücadeleyi sahada göstermek istiyoruz. Oyuncularımdan her zaman maksimum mücadele etmesini isterim. 90 dakika baskı yapan oyun istiyoruz. Fenerbahçe her zaman böyle oynar. Fiziksel, taktiksel anlamda çok iyi olmamız gerekiyor” dedi.

Rakipler bize karşı strateji üretmekte zorlanıyorlar

Sürekli farklı kadroyla sahaya çıkmanın kendileri için avantaj oluşturduğunu kaydeden teknik direktör Jorge Jesus, “Rakiplerimiz net stratejimizi bilemiyor. Maç içindeki değişkenliklerle bize strateji üretmekte zorlanıyorlar. Bu da Fenerbahçe için avantajlı bir durum” dedi. Deplasmanda, evlerindeki kadar gol atamamalarının normal olduğunu dile getiren Jesus, ”Bu durum normal. Her takım deplasmanda oynadığında gol atmakta zorlanabilir. Biz ligde en çok gol atan takımız. Bu da kalitemizi gösteriyor. Deplasmanda gol atabilirsek daha iyi olur ama ofansif olarak en güçlü olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.