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Fenerbahçe-Admira Wacker hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Admira Wacker Fenerbahçe maçı canlı izle bilgisi

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Fenerbahçe-Admira Wacker hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Admira Wacker Fenerbahçe maçı canlı izle bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 12:04

Fenerbahçe Futbol Takımı, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Admira Wacker'le karşı karşıya gelecek. Südstadt kasabasındaki BSFZ Arena'da oynanacak olan maçın detayları taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Admira Wacker hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Admira Wacker Fenerbahçe maçı canlı yayın detayları ve Fenerbahçe hazırlık maçı programı...

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Fenerbahçe hazırlık maçları için 2-13 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Graz şehrinde kamp yapacak. Sarı-lacivertlilerin ilk rakibi Admira Wacker olurken, ardından Hajduk Split ve Strasbourg takımlarıyla oynayacak. Peki, Fenerbahçe-Admira Wacker hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Admira Wacker Fenerbahçe maçı canlı izle bilgisi

ADMİRA WACKER FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Sarı-lacivertli ekip, hazırlık maçında 5 Temmuz Cumartesi Avusturya ekibi Admira Wacker ile TSİ 19.00'da Südstadt kasabasındaki BSFZ Arena'da karşılaşacak.

Maç S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe-Admira Wacker hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Admira Wacker Fenerbahçe maçı canlı izle bilgisi

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FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI 2024

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmalarının ikinci bölümünü 13 Temmuz'a kadar Avusturya'nın Graz kentinde gerçekleştirecek.

Sarı-lacivertlilerin Avusturya'da oynayacağı diğer 2 hazırlık maçının programı ise şu şekilde:

10 Temmuz Çarşamba:

19.00 Fenerbahçe-Hajduk Split (Merkur Arena)

13 Temmuz Cumartesi:

18.30 Fenerbahçe-Strasbourg (Merkur Arena)

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