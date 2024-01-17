Fenerbahçe - Adanaspor maçında Lincoln Henrique'den müthiş geri dönüş! Batshuayi 4 golle yıldızlaştı

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe, 1. Lig ekibi Adanaspor'u konuk etti. Maçı 6-0 kazanan Sarı-lacivertli takım, adını son 16 turuna yazdırdı.

İSMAİL KARTAL'DAN ROTASYON

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynadıkları Gaziantep FK maçı 11’ine göre Adanaspor maçına 9 değişiklikle çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Fenerbahçe, sahasında Adanaspor ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal kadroda rotasyona gitti. Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında oynanan Gaziantep FK maçı 11’inden 9 değişiklik ile sahaya çıktı.

İsmail Kartal, Adanaspor karşısına şu 11 ile çıktı: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Lincoln Henrique, Rade Krunic, Bartuğ Elmaz, Emre Mor, Mert Hakan Yandaş, Joshua King ve Michy Batshuayi.

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Fenerbahçe’de Ömer Bircan Camcı, Furkan Onur Akyüz, İsmail Yüksek, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Ryan Kent, Cengiz Ünder, Ahmet Necat Aydın, Sebastian Szymanski ve Efekan Karayazı ise yedek bekledi.

BONUCCI VE KRUNIC İLK 11'DE

Fenerbahçe’nin yeni transferleri Leonardo Bonucci ile Rade Krunic ilk kez resmi maça sarı-lacivertli formayla 11’de başladı. İtalyan defans, geçtiğimiz cumartesi günü Gaziantep FK ile oynanan lig maçında sonradan oyuna girerken, Krunic ilk kez Fenerbahçe forması giydi.

Fenerbahçe’de Emre Mor da bu sezon ilk kez 11’de sahaya çıktı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 4 maçta forma giydi. Sarı-lacivertlilerin 20 yaşındaki futbolcusu Bartuğ Elmaz da yine ilk kez 11’de şans bulan isimlerden oldu. Bartuğ bu sezon 7 maçta süre aldı.

SARI-LACİVERTLİ TAKIMDA 10 EKSİK

Fenerbahçe’nin başarılı defans oyuncuları Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel, Afrika Uluslar Kupası maçları nedeniyle ülkelerinin kadrolarında yer aldı. Sakatlıklarını atlatarak bireysel çalışmalara başlayan Rodrigo Becao ile Miha Zajc, henüz hazır olmazken; Serdar Aziz ve Miguel Crespo da sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Dominik Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Fred ve İrfan Can Kahveci ise teknik heyet kararıyla maç kadrosunda bulunmadı.

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LINCOLN HENRIQUE'DEN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Geçtiğimiz sezon da takımda yer alan ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından ayrı kalan Lincoln Henrique formasına kavuşarak bugün 11’de sahaya çıktı. 25 yaşındaki futbolcu son olarak Avrupa Ligi’nde Sevilla ile oynanan müsabakada forma giymiş daha sonra çapraz bağlarında yaşadığı yırtık nedeniyle formasından uzak kaldı. Lincoln, 315 gün sonra sarı-lacivertli formayı giydi.

315 gün sonra formasına kavuşan Lincoln Henrique, 29. dakikada harika bir golle perdeyi açtı. Ceza alanı solunda dar açıdan sert bir şut çeken Brezilyalı sol bek, kaleciyi mağlup etti ve takımını öne geçirdi.

Dzeko ve Tadic, yedek kulübesinde Henrique'nin golünü ayakta alkışladı.

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Lincoln, ikinci golde Michy Batshuayi'ye 'al da at' pası verdi ve geri dönüş maçında asistini yaptı.

"ZOR BİR SAKATLIK ATLATTIM"

Maçın ardından konuşan Lincoln Henrique şunları söyledi: Benim için çok özel, önemli bir akşamdı. Zor bir sakatlık yaşadım. Çok çalıştım, şükürler olsun bugün tekrar sahalara döndüm. Benim için çok güzel bir histi. Hocama da verdiği fırsattan dolayı teşekkür ederim. Çalışmaya ve savaşmaya devam edeceğiz. Takım arkadaşlarımın desteği çok önemliydi. Herkes bana çok yardımcı oldu. Dolayısıyla bu golü hem onlara hem aileme armağan ediyorum. Şimdi önümüze bakıyoruz çünkü uzun bir yolumuz var.

BATSHUAYI COŞTU! 4 GOL...

Fenerbahçe'de ligde çok şans bulamayan Michy Batshuayi, Adanaspor karşısında patlama yaşadı.

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Belçikalı golcü, 39, 50, 68 ve 71. dakikalarda gol sevinci yaşadı ve maçı 4 golle tamamladı.

EFEKAN VE AHMET NECAT İLK KEZ OYNADI

18 yaşındaki Efekan Karayazı, 64. dakikada tecrübeli defans Leonardo Bonucci’nin yerine oyuna dahil oldu. Efekan kalan bölümde orta sahada görev yaparken, Krunic stoper bölgesine geçti.

Müsabakada iyi bir performans sergileyen Lincoln Henrique ise 83. dakikada yerini Ahmet Necat Aydın’a bıraktı.

Sarı-lacivertlilerin U19 takımında forma giyen genç oyuncular, ilk kez A takım forması giydi.