Fenerbahçe - Adana Demirspor maçının ardından tespit ve uyarı: 90 dakikada sadece 1 pozisyon | Bu kadro böyle oynamaz

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Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında kozlarını paylaştı. Sarı - lacivertliler, Kadıköy'de oynanan maça hızlı başlasa da aradığı golü 34. dakikada bulabildi.

Maça ilk 11'de başlayan yeni transfer Allan Saint-Maximin'in getirdiği ve adeta 'Al da at' dediği pozisyonda Edin Dzeko, tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Bu golle skoru 1-0'a getiren Fenerbahçe, ilk yarıyı da önde kapattı. İkinci yarıda da Adana Demirspor kalesini yoklayan ancak sonuç bulamayan sarı - lacivertliler, rakibinin geliştirdiği atakları savuşturarak 90 dakikayı 1-0'lık üstünlükle sonuçlandırdı.

Rakibini mağlup eden Fenerbahçe, sezona 3 puanla başladı ve hafta içinde oynayacağı Lille maçına odaklandı.

Yazarlarımız Uğur Meleke ve Güntekin Onay, karşılaşmanın ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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İşte yorumlar:

Uğur Meleke: Saint Maximin’den Yattara ve Baljic hissi

Üçünde de ikinci devrelerde iyi oynamış ve telafi için çabalamıştı. Mourinho belli ki bu zinciri kırmak istedi, dün bir-iki ofansif rötuş yaptı takımına. Geçen yılın büyük bölümünde sol kanatta izlediğimiz Tadic’i Lugano-Lille maçlarında sağ açıkta kullanmıştı Mourinho. Dün sağ açıkta İrfan Can’la başladı ve Tadic’i on numaraya kaydırdı. En az bunun kadar kritik bir rötuş da merkez orta sahaya yapıldı:

KRUNiC’SiZ MODELi DENEDi

Fred’in sakatlığı sonrası göbekte yine sıkıntılar yaşıyordu sarı lacivertliler. Geçen sezon da, bu sezon da istenen performansı veremeyen Krunic dün nihayet kenarda oturdu. İsmail’in dünkü partneri Szymanski oldu. Fenerbahçe belki dün 90 dakika boyunca rakibini boğmadı ama bu ofansif 11’in ajandasında maçın başından sonuna kadar hücum vardı. Hafta içinde Lille’e karşı da galibiyet zorunluluğu olduğuna göre Mourinho’nun Krunic’siz bir modeli dün deneyimlemesi olumlu.

ADANA DEMiRSPOR KAN KAYBEDiYOR

Pek tabii ki Adana Demirspor kantarıyla Lille’i tartmak mümkün değil. Adana ekibinde Ocak 2024’te başlayan kan kaybı sürüyor, bu yaz da Magomadaliyev, Youcef Atal, Stiven Mendoza, Emre Akbaba gibi birçok kritik oyuncuyu yitirdiler. Transfer tahtaları kapalı. Atal ve İsmail gitti, takımda şu an orijinal bir sağ bek yok. Kalede de 2008’li Deniz’in oynadığını ekleyelim bu tabloya. Eğer transfer tahtalarını açamaz ve Maestro’yu da kaybederlerse işleri pek kolay olmaz bu sezon.

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F.BAHÇE’NiN LILLE MAÇINDA EN BÜYÜK KOZU OLACAK

Valkanis’in talebeleri yine de dün 5+4’lü iki blokla tüm güçleriyle savundular kalelerini. Ancak St.Maximin’i savunmak çok kolay değil. Yattara gibi, Baljic gibi topu ayağına aldığında tribünleri heyecanlandıran, çalım beklediğiniz özel bir oyuncu Maximin. Dün bir süre sol çizgide Semih-Manev’le kemik kemiğe savaştı. Ancak daha sonra merkezde daha fazla topla buluştuğunda farkı yaratmayı başardı Fransız futbolcu. Merkezden yaptığı bir dripling ve pasla Dzeko’ya da attırdı golü. Hafta içinde Lille’e karşı da Fenerbahçe’nin en büyük kozu olacak Maximin.

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Güntekin Onay: Galibiyet kolay gelmedi

Fenerbahçe’den özellikle ofansif olarak çok daha fazlasını bekleniyordu dün akşam. Kabul etmek gerekir ki Adana Demirspor, Süper Ligin en mütevazı kadrolarından birine sahip. Transfer yapamadığı gibi tüm as kadrosunu kaybetti. Fenerbahçe’nin, kalesinde 15 yaşındaki Deniz’in oynadığı bir takıma karşı ligin ilk iç saha maçında 90 dakika boyunca sadece tek gol pozisyonu üretmiş olması böylesine ofansif zenginliğe sahip bir kadrodan asla beklenilecek bir şey değil.

BERABERE BiTEBiLiRDi

Son bölümde Demirspor, beraberlik golünü de bulabilirdi. Adana Demirspor’un 5’li savunmasını alt etmek için daha hareketli, topun daha hızlı dolaştığı, beklerin sürekli hücuma katıldığı bir Fenerbahçe olmalıydı. Anlaşılan o ki Mourinho sezon başındaki bu süreçte daha kontrollü ve emniyetli bir oyunu tercih ediyor. Düşük temponun yoğun maç takviminden kaynaklanıyor olması da muhtemel, henüz sezona bazı takımlar başlamamışken Fenerbahçe 4’üncü resmi maçını oynadı.

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MAXiMiN FARK YARATTI

Yeni transfer Allan Saint-Maximin patlayıcılığı, hızı ve dribblingleriyle ilk yarıda Fenerbahçe’nin en etkili oyuncusuydu. Topu ayağına aldığı zaman heyecan yaratacak ve takımı hızlı şekilde rakip ceza sahasına taşıyacak bir oyuncu.

LiLLE MAÇI BÖYLE OLMAMALI

Fenerbahçe için Lille rövanşı büyük önem taşıyor ve hatanın telafisinin olmayacağı bir 90 dakika olacak. Mourinho gibi büyük bir tecrübenin dehası Lille sınavını geçmek için yeterli olacak mı? Şu bir gerçek ki Lille’e karşı çok daha yüksek bir enerji gerekiyor.

Adana Demirspor ise kısıtlı ve genç kadrosuna rağmen gücü yettiğince disiplinli oynadı ve son ana kadar maçın içinde kaldı.