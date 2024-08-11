Fenerbahçe - Adana Demirspor maçındaki tartışmalı kararlara kim, ne dedi? 'İki pozisyonda kırmızı kart...'

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Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında kozlarını paylaştı. Sarı - lacivertliler, Kadıköy'de oynanan maçta rakibini 1-0 mağlup etti ve sezona 3 puanla başladı.

beIN Trio ekibi, hakem Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maçtaki tartışmalı kararları yorumladı.

İşte değerlendirmeler:

Alexander Djiku'nun yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Penaltıyı gerektirecek hamle yok.

Bahattin Duran: Çok temiz bir pozisyon.

Bülent Yıldırım: Penaltıyı gerektirecek nitelikte bir ihlal söz konusu değil.

Maestro'nun Tadic'e yaptığı faul sonrası gördüğü sarı kart doğru mu?

Bahatin Duran: Çok net bir sarı kart.

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Deniz Çoban: Net sarı kart.

Bülent Yıldırım: Doğru sarı kart.

Oosterwolde'nin sarı kart gördüğü pozisyonda kırmızı kart gerekir mi?

Bahattin Duran: Yusuf Sarı'ya çekmeden ötürü faul verecekken Oosterwolde, Michut'ya faul yapıyor. Sarı kart çok net. Kırmızıya döner mi, VAR karışır mı? Oosterwolde'nin ayağı yerde, sarı kartı kabul edebilirim. Sahada kırmızı verse daha iyi dedim, bir açıyı görünce. Kırmızıyı verse kabul ederdim. Kırmızıya yakındım. Verse eleştirmezdim. Şartlı sarıyı kabul ediyorum.

Bülent Yıldırım: Oosterwolde'nin ayağı yerde. Güç transferi anlamında ve VAR tekniği açısından subjektif olduğu için sarıyı kabul ediyorum. Hakem kırmızı da verse kabul edilebilir. Hakemle aynı fikirdeyim. Oosterwolde ayağının dışını göstermiş. Birkaç santim yukarıdan yapsa kırmızı karta gider. Amacı rakibi yaralamak değil, taban yerde, şiddet yeterli düzeyde değil. Sarı kart yeterli.

Deniz Çoban: Bir hareket rakibin güvenliğini tehdit ediyorsa kırmızı karttır. Rakibi direkt güvenliğini tehdit etmediği zaman başka bazı kriterlere bakıyoruz. Oyuncu kontrollü mü kontrolsüz mü? Hız var ama belli oranda kontrollü. Ayağını zemine indiriyor. Temas noktası krampnun çevrelediği alanda kalıyor. Ayağı zeminden yukarıda değil, zeminde. Hareket baktığınız zaman sarı karta iniyor. Borderline denilen sarı ile kırmızı kart arasında bir yerde. Sarı kart vermiş hakem, bence yeterli. VAR karışmaz. Hakemin gösterdiği sarı kart sorunlu değil. Hakem sarı kart vermişse kabul.

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Milad Muhammedi'nin Osayi-Samuel'e yaptığı faulde sarı karttan fazlası gerekir mi?

Deniz Çoban: Sarı karttan fazlası olmaz. Rakibin sağlığını tehlikeye düşüren gaddarca bir hamle yok.

Bahattin Duran: Ayağının tabanıyla yapsa bunu kalf bölgesine kırmızı. Ayağının ön bölgesiyle basıyor, bacağı kırık. Sarı kart yeterli. Tabanıyla bassa kırmızıdan bahsedebilirdik.

Bülent Yıldırım: Sarı kart yeterli. Taban oturmuyor, acımasızlık yok, şiddet ve yoğunluk düşük.

Gravillon'un eline çarpan topta penaltı gerekir mi?

Deniz Çoban: Eli açık diye bir kriter yok. Oyuncunun elleri kolları doğal konumda mı? Kolları doğal konumda. Vücudundan seken top gelip eliyle buluşuyor. Klasik bir çarpma. Sol kolu doğal olarak açılıyor, kalçasından seken top eline geliyor. Devam kararı doğru.

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Bahattin Duran: Vücudundan seken top, doğal konumdaki koluna geliyor. Devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Bedeninden seken top, bu pozisyon özelinde doğal olan konumdaki koluna geliyor.