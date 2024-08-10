Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

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Fenerbahçe ile kariyerinde 44'üncü kez karşı karşıya gelecek olan Adana Demirspor, bu kez deplasmanda 3 puan alabilmek için ter dökecek. Fenerbahçe'de cezalı İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş’ın yanı sıra sakat Fred bugün forma giyemeyecek. Peki, Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma öncesi detaylar

FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe, Süper Lig'in 1'inci Haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek. 10 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak mücadele, Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

KANARYA 5 TAKViYE YAPTI

Kadrosunu Levent Mercan, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Saint Allan-Maximin ve Youssef En-Nesyri ile takviye eden sarı lacivertliler seyircisi önünde açılışı galibiyet ile yapmayı hedefliyor. Kanarya’da cezalı İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş’ın yanı sıra sakat Fred bugün forma giyemeyecek.

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LiGDE 2 MAÇ DAHA VAR

Süper Lig’de bugün 19.15’te oynanacak maçta Kasımpaşa, Konyaspor’u konuk edecek. Mücadelede Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak. Saat 21.45’te ise Antalyaspor ligin yeni ekibi Göztepe ile karşılaşacak. Maçın hakemi Zorbay Küçük.

HÜCUM HATTI DEĞİŞTİ

Fenerbahçe, yeni sezon yapılanması kapsamında transferde önceliği hücum hattına verdi.

Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda, hücumun kanatları ve santrforda değişikliğe gitti.

Fenerbahçe, söz konusu süreçte kenarlara Oğuz Aydın ve Allan Saint-Maximin takviyelerini yaparken, gol yollarında da hızlı davrandı.

Santrfor bölgesinden alternatif oyuncuları Michy Batshuayi, Serdar Dursun ve Umut Nayir ile yollarını ayıran yönetim, bu bölgeyi Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun ile güçlendirdi.

SON 5 SEZONDAKİ İLK HAFTA MAÇLARI

Fenerbahçe, son 5 sezonda ilk hafta maçlarında başarılı bir grafik ortaya koydu.

Söz konusu dönemde 3 maçı iç sahada, 2 maçı ise deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, bu mücadelelerde 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

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2019-2020 sezonunda evinde Gaziantep FK'yi 5-0 yenen Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunda ise deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 ile geçti.

2021-2022 sezonuna deplasmanda 1-0'lık Adana Demirspor galibiyetiyle giren Fenerbahçe, son 5 sezondaki tek puan kaybını ise 2022-2023 sezonunda evinde Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalarak yaşadı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezona ise taraftarı önünde 2-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle girmişti.

İÇ SAHADAKİ AÇILIŞLARDA BAŞARILI

Fenerbahçe, iç sahadaki açılış maçlarında başarılı bir görüntü sergiliyor.

Kadıköy'de Ülker Stadı'nda yarın sezona "merhaba" diyecek sarı-lacivertliler, 66. sezonuna girecek lig tarihinde sahasında oynadığı 42 açılış maçının 33'ünü kazandı. Bu maçlarda 6 beraberlik alan Fenerbahçe, sadece 3 yenilgi yaşadı.

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Sarı-lacivertlileri, iç sahadaki açılış maçlarında sadece 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında Aydınspor, 2003-2004'te ise İstanbulspor yenmişti.

SON YENİLGİ 2003'TE

Fenerbahçe, ligin ilk haftasında seyircisi önünde oynadığı maçlardaki son yenilgisini 2003-2004 sezonunda aldı.

Şampiyon tamamlayacağı o sezonun ilk haftasında İstanbulspor'u ağırlayan sarı-lacivertliler, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe, o tarihten sonra sahasında oynadığı 9 ilk hafta maçının 8'ini kazanırken, 2022-2023 sezonunda Ümraniyespor ile berabere kaldı.

AÇILIŞLARDA 66 MAÇIN 43'ÜNÜ KAZANDI

Sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde geride kalan 66 sezondaki ilk hafta maçlarında iyi bir grafik ortaya koydu.

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Fenerbahçe, söz konusu müsabakaların 43'ünü galibiyetle tamamladı.

Habere konu maçlarda 13 kez rakipleriyle berabere kalan Fenerbahçe, 10'da yenilgi yaşadı.

41. RANDEVU

Adana Demirspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, rakibiyle ligde 41. kez rakip olacak.

İki ekip, bugüne kadar ligde 40 kez karşı karşıya gelirken, söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe 23 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Adana temsilcisi ise 5 maçı kazanırken, 12 karşılaşma berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin 40 maçta attığı 80 gole, Adana Demirspor 41 golle karşılık verdi.

KADIKÖY'DE FENERBAHÇE ÖNDE

Fenerbahçe, ev sahibi olduğu müsabakalarda rakibine önemli üstünlük kurdu.

İki takım arasında Kadıköy'de oynanan 20 lig karşılaşmasından 14'ünü sarı-lacivertliler kazanırken, Adana Demirspor 2 kez galip geldi, 4 maç ise beraberlikle sona erdi.

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Sarı-lacivertliler, iç sahada kalesinde 16 gol görürken, rakip fileleri 54 kez sarstı.

FARKLI GALİBİYETLER FENERBAHÇE'DEN

Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında ligde oynanan karşılaşmalarda farklı sonuçlar görüldü.

1988-1989 sezonunda Kadıköy'de oynanan müsabakada sarı-lacivertliler rakibini 6-0 ile geçerken, rekabetteki en farklı galibiyeti elde etti.

İki takım arasında en gollü müsabaka ise 1991-1992 sezonunda oynandı. Söz konusu karşılaşmada Fenerbahçe sahasında rakibini 6-1 yenerken, maç toplam 7 gole sahne oldu.

Öte yandan sarı-lacivertliler, 2 sefer rakibini ligde 5-0 ile geçti.