Adana Demirspor Fenerbahçe maçı, pek çok futbolseverin odağında yer alacak. Balotelli, Belhanda, Mesut Özil gibi pek çok yıldızın forma giyeceği karşılaşmada hedef 3 puan olacak. Karşılaşmada pandemi koşulları dahilinde taraftar da kabul edilecek. Peki, Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 15 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, her maçı kazanmak için oynayacaklarını belirterek, Süper Lig'de kalıcı olmayı hedeflediklerini söyledi.



Samet Aybaba, düzenlediği basın toplantısında, Süper Lig'de transfer yapmanın kolay olmadığını ifade etti. Transferlerde sorunlarla karşılaşıldığını aktaran Aybaba, şunları ifade etti:



"İstediğimiz oyuncuların büyük bir bölümünü başkanımız, fedakarlık yaparak transferlerini gerçekleştirdi. İyi oyunculardan kurulu bir takım olma konusunda bayağı mesafe katettik. Geçen yıldan elimizde 12 oyuncu kaldı. Bu oyunculardan 3'ünün Süper Lig tecrübesi var. Yeni katılan oyuncularımız var. 10 transfer yaptık, iyi bir takım olduk ama iki üç mevkide eksiğimiz var. Oraları doldurmak istiyoruz. 3 yerli oyuncu oynatma kuralı var. Onunla ilgili de çalışma yapıyoruz. Altyapıya yönelik çalışma yapıyoruz. Altyapıdan iki arkadaşımızı A takıma aldık. Kalite ne kadar artarsa, içeri girenin de kalitesi artar. Bu oyuncularımızın ve altyapı oyuncularımızın şansı arttı. Artık onlarla diyalogu çok daha farklı kuracağız. Takımdaşlık duygusuyla ilgili çalışıyoruz. Gittikçe iyi bir takım olmaya başladık. Beşiktaş hazırlık maçında da küçük küçük yansımalar oldu. Lig başlıyor, burada daha geniş bir şekilde göreceğiz."



Ligde kalıcı bir takım olma hedefiyle yola çıktıklarını vurgulayan Aybaba sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bazı oyuncularımız bizim için çok büyük şans, bazı oyunculara da Adana Demirspor inanılmaz büyük bir şans. Bazı oyuncular Adana Demirspor şansını çok iyi kullanacak. Bundan uzaklaşmayalım. Oyuncu buraya gelebilir sorunları olabilir. Yıllardır sorunlar içinde bir sürü şey yaşamış olabilir. Önemli olan saha içi katkısı, saha dışındaki diyalogu. Burayı doğru yönetim bu oyunculardan saha içinde yeterli verimi almayı planlıyoruz, düşünüyoruz. İnşallah düşündüklerimizi başarabiliriz."



Aybaba, Mario Balotelli'nin Beşiktaş hazırlık maçında oyundan alındıktan sonra yaşadığı tartışmayla ilgili soruya şöyle cevap verdi:



"Balotelli'yle durumumuz iyi, herhangi bir sorun yok. Bazı şeyleri görmemezlikten geliyoruz. Burada önemli olan takımdaşlıktır. Hep bunları söylüyorum. Herkes birbirine sarılınca her şey iyi gidiyor. Balotelli, İtalya 2. Ligi'nden geldi. Son 5 yıl performansı çok düşük ama büyük bir marka. Onun Adana Demirspor'a ihtiyacı var. O bunu iyi kullanırsa hem o, hem biz mutlu oluruz. Biz onu doğru yönetmeye çalışıyoruz. Bazı ufak tefek şeyleri takım içindeki oyuncularla konuşarak halletmeye çalışıyoruz. Öyle büyük bir saygısızlığı yok, takıma da yok. Genç oyunculara karşı sempatisi var, onlarla sorunu yok. Takıma katkılı olursa herkes sahiplenir. Ortaya iyi bir takım, iyi bir oyuncu çıkar."



“FENERBAHÇE MAÇINI KAZANMAYA ÇIKACAĞIZ”



Ligin ilk maçında karşılaşacakları Fenerbahçe'nin kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğunu anımsatan deneyimli teknik adam, şöyle konuştu:



"Yeni hocaları var, yeni bir sistem deniyorlar. Biz de bakıyoruz ne yapıyorlar diye. Biz de ona göre plan yapıyoruz. Bizim takım hazırlık maçlarında çok iyi oynadı. Eksiklerimiz var bazı mevkilerde. Mevcut kadromuzdaki oyuncuların hepsinin performansı arttı. Hiç sakatlık yaşamadık, doğru çalıştık. Yardımcı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Fenerbahçe maçını kazanmaya çıkacağız. Her maçı kazanmak için oynayacağız. Bizim takımızın karakteri böyle olacak ama futbolun içinde bir sürü şey var. Oyun nereye gider bilmem tabii ki."



Aybaba, İzlandalı 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Birkir Bjarnason'un transfer için kente geldiğini de sözlerine ekledi.