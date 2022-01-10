Fenerbahçe Adana Demirspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Adana Demirspor maçı canlı yayın detayları

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Fenerbahçe Adana Demirspor maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı belli oldu. Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe Adana Demirspor maçı bu akşam ekrana gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20:00’de başlayacak. Ayrıca bugün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetiminin, yeni teknik direktörü açıklaması bekleniyor.

FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı bugün saat 20:00’de başlayacak. Karşılaşma Ülker Stadı’nda oynanacak. Hakem Halil Umut Meler yöneteceği Fenerbahçe Adana Demirspor maçı beIN SPORTS 1’de canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE

İlk yarının son maçında Yeni Malatyaspor'u yenen, arkasından kupada AFJET Afyonspor'a karşı uzatmada bulduğu gollerle 2-0 kazanan Fenerbahçe'de hala teknik direktör belli değil!

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Jorge Jesus gelir mi, Joachim Löw ikna olacak mı derken sarı-lacivertli ekip 4. kez Zeki Murat Göle ile bir resmi maça çıkacak...

Galatasaray ve Beşiktaş'ta artan Covid-19 vakalarına nazaran Samandıra'ya kapanmanın faydasını gördüler ancak; rehabilitasyon süreci devam eden Luiz Gustavo, Altay Bayındır ve Mergim Berisha dışında son anda 2 isim sakatlıkları nedeniyle maç kadrosundan çıkartıldı.

Miguel Crespo ve Nazım Sangare darbeye bağlı ağrı şikayeti nedeniyle Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.

Savunmada "Kim & Szalai" bozulmayacak, hücumun en ilerisinde Enner Valencia izleyeceğiz. Büyük ihtimalle Valencia arkasında da "İrfan Can, Mesut Özil & Pelkas" üçlüsü oynayacak.

ADANA DEMİRSPOR

Ligin ilk yarısının son 4 maçın 10 puan toplayan Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Ankaraspor'u 3-2 yenerek yoluna devam etmişti.

Mavi Şimşekler'de Mario Balotelli Koronavirüs karantinasında, Khadim Rassoul sakat, Simon Deli ise Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteriyor.

TD Vincenzo Montella'nın stoperde "Samet & Tayyip" ikilisiyle oynaması, sol bekte Kaan Kanak'ı kullanması bekleniyor.

Balotelli'nin yokluğunda en ileride Britt Assombalonga görebiliriz. Arkasında "Yunus, Bjarnason & Vargas" forma giyebilir. David Akintola "yedek kuvvet" olacak.

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Orta sahanın yükünü Gökhan İnler ve Benjamin Stambouli çekecek. Gökhan İnler yerine Sinan Kurt da forma giyebilir.