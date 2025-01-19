Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında fırsat maçında! Jose Mourinho ilk 11'ini belirledi

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F.Bahçe, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında bugün Adana Demirspor’la deplasmanda karşılaşacak. Yeni Adana Stadı’nda oynanacak müsabaka, saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe, ligin son sırasında yer alan rakibini yenmesi durumunda, haftayı puan kaybıyla kapatan lider G.saray’la arasındaki puan farkını 6’ya düşürecek. Demirspor ise sürpriz bir sonuca imza atarak umutlarını canlı tutma amacında.

Konuk sarı lacivertlilerde, sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek ve kaleci Dominik Livakovic, bugün forma giyemeyecek. Sarı kart cezası sebebiyle Konya deplasmanında takımını yalnız bırakan Amrabat’ın ise bu 11’de olması bekleniyor. St.Maximin’in ise grip olduğu öğrenildi.

iKi iSiM SINIRDA

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Fenerbahçe’de sarı kart sınırında bulunan Sebastian Szymanski ve Samet Akaydin, bugün Adana Demir karşısında forma giyip kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak kritik Göztepe mücadelesi öncesinde cezalı duruma düşecek.