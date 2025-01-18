Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında! Mourinho'nun ekibinde 4 eksik

Haberin Devamı

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek, Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yardımcı hakem olarak görev alacak.

Ligde çıktığı 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, 42 puanla ikinci sırada bulunuyor. Bir maçı eksik olan Jose Mourinho'nun öğrencileri, Adana deplasmanında kazanması durumunda lider Galatasaray'la puan farkını 6'ya indirecek.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Adana Demirspor mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 4 oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra İsmail Yüksek ve TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlanan kaleci Dominik Livakovic, yarın forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Jose Mourinho'nun Samet Akaydin'i kadroya dahil edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Amrabat döndü

Haberin Devamı

Sarı kart cezası sebebiyle Konya deplasmanında takımını yalnız bırakan Sofyan Amrabat, görev verilmesi durumunda yarın sahadaki yerini alabilecek.

Sarı kart sınırında bulunan Sebastian Szymanski ve Samet Akaydin, forma giyip kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Göztepe mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Adana Demirspor'da son durum

Ligde 2'şer galibiyet ve beraberlik elde eden ancak 3 puan silme cezası nedeniyle 5 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 42 puanla 2. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Mavi-lacivertliler, ligin ilk yarısında Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 yenilmişti.

42. randevu

İki ekip, bugüne kadar ligde 41 kez karşı karşıya gelirken, söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe 24 galibiyet aldı. Adana temsilcisi 5 maçı kazanırken, 12 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe'nin 41 maçta attığı 81 gole, Adana Demirspor 41 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe deplasmanda da üstün

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'la deplasmanda oynadığı maçlarda da üstünlüğü bulunuyor.

İki takım, lig tarihinde bugüne kadar Adana Demirspor'un ev sahipliğinde 20 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçların 9'unu Fenerbahçe kazanırken, Adana temsilcisi 3 mücadelede sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Sekiz karşılaşmada ise beraberlik bozulmadı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, 20 maçta rakibine 26 gol atarken kalesinde ise 16 gol gördü.

İki ekip arasında Adana'da oynanan son 2 maç, beraberlikle sonuçlandı.

Farklı galibiyetler Fenerbahçe'den

Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında ligde oynanan karşılaşmalarda farklı sonuçlar görüldü.

1988-1989 sezonunda Kadıköy'de oynanan müsabakada sarı-lacivertliler rakibini 6-0 ile geçerken, rekabetteki en farklı galibiyeti elde etti.

İki takım arasında en gollü müsabaka ise 1991-1992 sezonunda oynandı. Söz konusu karşılaşmada Fenerbahçe sahasında rakibini 6-1 yenerken, maç toplam 7 gole sahne oldu. Sarı-lacivertliler, 2 maçta rakibini ligde 5-0 ile geçti. Söz konusu farklı galibiyetlerin tamamında Fenerbahçe ev sahibi statüsündeydi.

Haberin Devamı

Adana Demirspor'un ev sahipliğinde oynanan maçlarda ise Fenerbahçe rakibini 3 kez 3-1'lik skorla, 1 defa da 2-0'lık skorla yenerek en farklı galibiyetlerini aldı.

Akdeniz ekibi ise sarı-lacivertli rakibine karşı elde ettiği 5 galibiyetin 4'ünü tek farklı skorlarla, 1'ini ise deplasmanda 2-0'lık sonuçla kazandı.