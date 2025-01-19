Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında fırsat peşinde! Şampiyon Oranlar Misli'de

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek, Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yardımcı hakem olarak görev alacak.

GALATASARAY İLE PUAN FARKINI 6'YA İNDİREBİLİR

Ligde çıktığı 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, 42 puanla ikinci sırada bulunuyor. Bir maçı eksik olan Jose Mourinho'nun öğrencileri, Adana deplasmanında kazanması durumunda lider Galatasaray'la puan farkını 6'ya indirecek.

Ligde 2'şer galibiyet ve beraberlik elde eden ancak 3 puan silme cezası nedeniyle 5 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 42 puanla 2. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Haberin Devamı

Mavi-lacivertliler, ligin ilk yarısında Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 yenilmişti.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de 5 oyuncu Adana'ya götürülmedi. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek ve Dominik Livakovic'in yanı sıra hasta olan Saint-Maximin ile Samet Akaydin teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.

Kart cezasını Konya'da çeken Amrabat bugün formasına kavuşacak. Sarı-lacivertli takımda Szymanski ve Samet Akaydin kart ceza sınırında bulunuyor.

42. RANDEVU

İki ekip, bugüne kadar ligde 41 kez karşı karşıya gelirken, söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe 24 galibiyet aldı. Adana temsilcisi 5 maçı kazanırken, 12 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe'nin 41 maçta attığı 81 gole, Adana Demirspor 41 golle karşılık verdi.

MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor: Eren, Arda, Tolga, Semih, Abdulsamet, Osman, Ali, İzzet, Maestro, Yusuf, Aimbetov

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Çağlar, Djiku, Oğuz, Kostic, Amrabat, Fred, Tadic, En Nesyri, Dzeko

ADANA DEMİRSPOR – FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Fenerbahçe’nin oynadığı son 7 lig maçının 6’sında karşılıklı goller oldu.

- Adana Demirspor iç sahada oynadığı son 12 lig maçının 11’ini kaybetti.

- Fenerbahçe’nin deplasmanda oynadığı son 9 resmi maçın 7’si 2,5 gol üstü skorla bitti.

Haberin Devamı

MİSLİ YAZARI SABRİ UGAN’IN YORUMU

Fenerbahçe’nin tek farklı galibiyetine açılmış bir oran yok. Galatasaray’ın puan kaybından sonra Fenerbahçe’nin Adana’da puan bırakacağını tahmin etmiyorum. “Olabilir”diyenler için Adana Demirspor’un yenilmezliğine verilen oran gayet tatminkâr. Ben bu ihtimalin çok düşük olduğunu düşünüyor ve Fenerbahçe’nin ilk yarıdan öne geçerek maçı kazanacağını tahmin ediyorum.