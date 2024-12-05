Fenerbahçe Acun Ilıcalı müjdeyi verdi! İrfan Can Kahveci ve Talisca...

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, A Spor canlı yayınında İrfan Can Kahveci ve Anderson Talisca transferleri hakkında konuştu.

"İRFAN CAN'LA ANLAŞTIK"

İrfan Can'la resmi imzalar atılmasa da büyük ölçüde anlaşma sağlandığını kaydeden Ilıcalı, "İrfan Can Kahveci benim için çok özel, Fenerbahçeliler için de öyle, çok iyi Fenerbahçeli. Kulüpte kalmak için tüm çabaları gösterdi. Başkanımız onu çok seviyor. Benim de transferinde çorbada tuzum oldu. Yönetici değildim ama konuyu çözmek için başkanımız sorumluluk vermişti. Fenerbahçe'de efsanelerden biri oldu diyebiliriz. O kalmak istiyor, biz tutmak istiyoruz. İmza belki atılmadı ama tatlı bir menajeri var, onunla konuşuyoruz." diye konuştu.

"TALİSCA TARAFINDA OLUMLU ŞEKİLDE İLERLİYORUZ"

Talisca transferinde ilerleme kaydedildiğini ancak henüz bir anlaşma olmadığını söyleyen Acun Ilıcalı, "Benim Amrabat mesaim gece gündüz 2 ay sürdü. Fiorentina ile görüşmeler, Amrabat'ın gelen teklifleri sürekli reddetmesi, Mario Branco, gecesini gündüzüne katıyor. Branco ile 3 saat konuşuyorum, nasıl geçiyor bilmiyorum. Orada satranç var. Futbol onu aldım olay değil. Maliyetler çok yüksek, siz de biliyorsunuz. Biz bu maliyetlere proje geliştirerek hem kulübüyle temaslar devam ediyor hem Talisca tarafında olumlu şekilde ilerliyoruz. Talisca'yı aldık diyemem. Kulübümüzün istediği şartlarla bu transfer olabilir. Kulübümüze katkımız olacaksa, kulübümüzü ekonomik olarak yormadan Talisca'yı almalıyız." dedi.