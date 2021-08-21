Fenerbahçe açıkladı! Ülker Spor Salonu'nu Bahçeşehir Koleji de kullanacak

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2012'den bu yana Fenerbahçe'nin maçlarına ev sahipliği yapan Ataşehir'deki 13 bin 800 kişilik salon, 2021-2022 sezonunda Bahçeşehir Koleji'nin ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Avrupa Kupası'nda oynayacağı iç saha mücadelelerinde de basketbolseverleri ağırlayacak.