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GeriBasketbol Fenerbahçe açıkladı! Ülker Spor Salonu'nu Bahçeşehir Koleji de kullanacak
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 21.08.2021 - 14:38 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe açıkladı! Ülker Spor Salonu'nu Bahçeşehir Koleji de kullanacak

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Fenerbahçe açıkladı! Ülker Spor Salonu'nu Bahçeşehir Koleji de kullanacak

Fenerbahçe Beko'nun iç saha maçlarını oynadığı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu yeni sezonda Bahçeşehir Koleji de kullanacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2012'den bu yana Fenerbahçe'nin maçlarına ev sahipliği yapan Ataşehir'deki 13 bin 800 kişilik salon, 2021-2022 sezonunda Bahçeşehir Koleji'nin ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Avrupa Kupası'nda oynayacağı iç saha mücadelelerinde de basketbolseverleri ağırlayacak.

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