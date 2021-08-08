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Futbol
Haber Giriş: 08.08.2021 - 13:03 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe açıkladı! Son rakip Giresunspor

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Fenerbahçe açıkladı! Son rakip Giresunspor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig öncesi son hazırlık maçını Giresunspor ile yapacak.

Fenerbahçe, önümüzdeki hafta başlayacak Süper Lig öncesi son hazırlık maçının Giresunspor ile yapılacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Giresun'da oynanacak mücadele saat 20.00'da başlayacak.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

Futbol A Takımımız, 2021-22 sezonu hazırlıkları kapsamında Süper Lig’in yeni ekiplerinden Giresunspor ile hazırlık maçında karşılaşacak.

9 Ağustos Pazartesi günü Çotanak Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma saat 20.00’da başlayacak.

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