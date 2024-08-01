Fenerbahçe açıkladı: Melih Bostan, Konyaspor'da!

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Fenerbahçe, altyapısından yetişen Melih Bostan'ın Konyaspor'a transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Akademimizden yetişen oyuncularımızdan Melih Bostan, geri alma opsiyonu kulübümüzde olmak şartı ile Konyaspor’a transfer olmuştur. Genç futbolcumuza yeni sezonda başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ÖMER KORKMAZ'DAN UMUT NAYİR VE MELİH BOSTAN AÇIKLAMASI

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, 9 Ağustos'da başlayacak yeni sezon öncesinde Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Korkmaz, transfer çalışmaları, kombine satışları ve UEFA'dan aldıkları transfer yasağının kalkmasıyla ilgili açıklama yaptı. Başkan Korkmaz, sezonu bitirdiklerini ve zorlu bir süreci geride bıraktıklarını belirterek, "Daha zorlu bir sürece başlıyoruz demiştik. Sezon bittiği andan itibaren önümüzde hem yeni planlamalar, hem neredeyse yeni bir takım kurgusu ve önceliklerimiz vardı. Geldiğimizden bu yana yapmak istediğimiz aslında profesyonel futbol takımı adına burada olmak isteyen bir oyuncu grubunu burada tutmak ve disiplinle, belli bir kültürü oturtmaya gayret ediyoruz. Sezon bittiğinde önümüzde ilk şey zaten transfer yasağıydı. Transfer yasağıyla alakalı Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz, bize çok büyük destek oldu. 6 tane dosyanın 5 tanesini hızlıca ödeyerek kapattık ama 1 tane dosya bize sorun çıkardı. Michalak'ın transfer olduğu takım bir Rus kulübü biliyorsunuz. Bu savaştan kaynaklı uygulanan boykotta biz bu parayı bir türlü ödeyemedik. Sağ olsun başkanlarımız uğraştılar ve pazartesi günü Antalya'da kulüp yetkilileriyle bir araya gelerek ödemeyi gerçekleştirip resmi olarak da transfer yasağını tamamen kaldırmış olduk. Tabii bununla birlikte bizi bekleyen başka sıkıntılar vardı. Yeni bir kadro kurmak çünkü içeride bazen bir körlük oluşuyor. Buraya yeni bir enerji katmak adına birçok oyuncuyla zaten yollarımızı ayırdık. Bu süreçte de kapatmaya gayret ettik. Ama transfer yaparken bir yandan da kulübü bekleyen bazı ekonomik sorunlar vardı. Bunlardan temel önceliğimiz hala çözemediğimiz kulübün vergi borcu var. Geçmişten ve bizim dönemimizde üstüne ilave olan bir borç. Bununla alakalı da çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

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"2 oyuncuya 500 bin euro bonservis ücreti ödeyeceğiz"

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Umut Nayir'in bonservisinin iki takımda olmasının süreci biraz zorlaştırdığını belirten Ömer Korkmaz, "Biz zaten bu mevzuyla alakalı girişimlerimizi yaptık ama biraz da zor olacağını düşünüyorduk ve bu bura da işte Melih'le birlikte yürütelim istedik süreci. En son federasyon seçimlerinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve yetkilileriyle detaylıca aslında konuştuk. Pendikspor'da olan hakları da Eyüpspor başkanlığında olduğu için üçlü bir görüşme gerçekleştirdik. Belli bir süre koyduk önümüze olup olmayacağı noktasında. Tabii oyuncunun çok da talibi olması orada biraz elimizi zorlaştırıyordu. Biz zaten Melih'le alakalı bir girişim yapmıştık önceden Melih'e gelen transfer tekliflerini resmi olarak başka takımların yaptığı teklifleri bildiğimiz için. Yani Melih için zaten 250 bin euro civarında bir para gözden çıkarmak gerekiyordu bonservisini almak için. Ama biz de tek başına değil, birlikte yürütmek istedik. Yani bunu resmi olarak zaten açıklamamızda bir sorun yok, yani 2 oyuncuya 500 bin euro bonservis ücreti ödeyeceğiz" şeklinde konuştu.

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"Kombine satışlarında tahminimizin ve beklentilerimizin çok altındayız"

Şu anda yaklaşık 6 bin 500 kombine satıldığını söyleyen Başkan Ömer Korkmaz, "Yani şimdi haliyle herkesin emek verdiği bir süreç bu. Aslında kombine satışlarında tahminimizin ve beklentilerimizin çok altındayız. Galatasaray maçından önce sürecin hızlanacağını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray maçındaki bilet fiyatları belki kombine fiyatına yakın olarak çıkacak. Yani o süreçte kombine satışlarının artacağını düşünüyorum. Hiçbir taraftar grubuna, bir taraftara ücretsiz bilet yüklemesi yapılmayacak. Taraftar gruplarına da açıklanan fiyatlardan belli bir ödemeleri peşin olur, vadeli olur ona göre belli indirimler uyguladık ama yüksek bir indirim yapmadık" diye konuştu

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