Fenerbahçe açıkladı: Jose Mourinho, Galatasaray'a dava açtı

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Fenerbahçe Spor Kulübü, Jose Mourinho'nun Galatasaray'a dava açtığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda Mourinho'nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü'ne 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açtığı belirtildi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

"Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları aracılığıyla Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'nun kişilik haklarına yapılan saldırı sebebiyle Galatasaray Spor Kulübü'ne Jose Mourinho tarafından 1 milyon 907 bin Türk Lirası manevi tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyururuz."

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 0-0 biten derbi mücadelesinin ardından sarı-lacivertli ekibin Portekizli teknik adamı Jose Mourinho, "Bugün hakeme de teşekkür etmeliyim. Bahsettiğiniz pozisyonda rakip kulübede herkes maymun gibi oyuncunun başında zıplıyorlardı. Çok büyük karakter. Türk hakem olsaydı 1. dakikada sarı kart verirdi ve 5. dakikada da değiştirmem gerekirdi" ifadelerini kullanmıştı.

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Bunun üzerine Galatasaray, bu açıklamalar sebebiyle Mourinho'yu ırkçılıkla suçlamış ve UEFA ve FIFA'ya giderek Portekizli teknik adam için suç duyurusunda bulunacağını duyurmuştu.

Ayrıca Galatasaray'ın yöneticisi Eray Yazgan "TFF, Türk yargısı, UEFA, FIFA ve Fenerbahçe tarafından inşallah Jose Mourinho'ya hızlıca cezalar verilir! Sonrasında diğer konuları konuşuruz" şeklinde açıklama yapmıştı.

İKİ TEKNİK ADAMA DA CEZA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından kurula sevk edilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 4 maç men cezası verdi. Disiplin Kurulu ayrıca, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u da 1 maç men cezasına çarptırmıştı.

Ayrıca Mourinho, 1 milyon 617 bin TL de para cezasına çarptırılırken, Okan Buruk da 1.5 milyon TL para cezası almıştı.

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