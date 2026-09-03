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Fenerbahçe açıkladı: Guendouzi ve Greenwood hakkında UEFA soruşturma başlattı

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#Fenerbahçe#UEFA Soruşturması#Guendouzi
Fenerbahçe açıkladı: Guendouzi ve Greenwood hakkında UEFA soruşturma başlattı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 09:06

Fenerbahçe resmi yayın organından yapılan açıklamaya göre UEFA; Guendouzi ve Greenwood hakkında disiplin soruşturması başlattı.

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Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan resmi açıklamaya göre, Greenwood ve Guendouzi hakkında UEFA tarafından disiplin soruşturması başlatıldı.

Fenerbahçe açıkladı: Guendouzi ve Greenwood hakkında UEFA soruşturma başlattı

Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasının ardından futbolcularımız Mattéo Guendouzi ve Mason Greenwood ile Kulübümüz hakkında UEFA tarafından disiplin süreci başlatılmıştır.

Kulübümüz, söz konusu süreçte futbolcularımızın ve Fenerbahçe’nin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli savunmaları UEFA’nın ilgili kurulları nezdinde gerçekleştirecektir.

Sürece ilişkin gerekli bilgi, belge ve savunmalar UEFA’ya sunulacak olup gelişmeler Kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü

 

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#Fenerbahçe#UEFA Soruşturması#Guendouzi

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