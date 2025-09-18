Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri TFF'ye gitti

Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe'nin dün akşam Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrası hakem tartışmaları yaşanmıştı.
Mücadelenin ardından bir açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF ve MHK'ya hakem kararları üzerinden büyük tepki göstermişti. Sarı-Lacivertli kulübün başkanı bugün TFF'ye gitme kararı aldı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;
“Başkanımız Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, saat 16.00’da TFF’nin Riva tesislerine gidecektir.“
ALİ KOÇ VE YÖNETECİLER RİVA'DA
Saat 16:00 sularında Fenebahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler Riva'ya gelerek TFF binası giriş yaptı.