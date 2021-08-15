Fenerbahçe 9 ismi İstanbul'da bıraktı! Adana Demirspor'a verilen iddaa oranı...

Bu bir ilandır

ADANA DEMİRSPOR

- Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, teknik kadrosunu değiştirmedi ancak flaş transferler yaptı.

- Mario Balotelli bu flaş transferlerin ilk sırasında... Younes Belhanda, Benjamin Stambouli, Birkir Bjarnason, Jonas Svensson, Arijanet Muric, Lucas Castro ve Britt Assombalongo hemen arkasında.

- Ayrıca, geçen sezon Hatayspor'da izlediğimiz David Akintola'nın bonservisini FC Midtjylland'dan aldılar. Altınordu'dan Metehan Mimaroğlu ve Antalyaspor'dan Ferhat Kaplan'ı da kadroya eklediler.

- Samet Aybaba'nın elinde bol alternatifli, hatta oyuncular arası uyum sağlanırsa Avrupa kupalarını zorlayacak bir ekip var.

- Son transfer Bjarnason'un henüz lisansı çıkartılmadı. Metahan'ın da hafif bir sakatlığı bulunuyor, durumu maç saati netleşecek.

FENERBAHÇE

- Geçen sezon şampiyonluğu son haftalarda kaçıran Fenerbahçe'de köklü değişiklikler yapıldı.

- Önce Sportif Direktör, sezon sonuna doğru da Futbol A Takım Direktörü olarak görev yapan Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı.2015-16 sezonunda sarı-lacivertli ekipte çalışmış olan Vitor Pereira takımın başına getirildi.

- Pereira öncesi Steven Caulker ve Serdar Dursun transferleri yapılmıştı, Portekizli teknik adam hem takımı 3-4-2-1'e döndürdü hem de Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak, Min-jae Kim transferleri yapıldı.

- Sezonun açılış maçı için Adana'ya giden kafilesinde 9 isim yer almadı.

- Steven Caulker, Mauricio Lemos, Nabil Dirar, Burak Kapacak ve Çağtay Kurukalıp herhangi bir sakatlıkları olmamasına rağmen maç kadrosunda yer almadı.

- Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia ve Dimitris Pelkas sakat. Min-jae Kim takıma yeni katıldı.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Samet Aybaba, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 9 lig maçının sadece 1'ini kazanabildi. (1 beraberlik - 7 mağlubiyet)

- Fenerbahçe yeni sezon öncesi 7 hazırlık maçtı yaptı, hiçbirini kaybetmedi. (5 galibiyet - 2 beraberlik)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

%29'luk kesim yeni sezonun ilk maçında sarı-lacivertli ekibe Adana Demirspor karşısında güveniyor...

%18'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Hemen Misli.com'a üye ol, 100 TL oyna 100 TL kazan!

Mesut Özil'den Benzema'ya, Benzema'dan Cristiano Ronaldo'ya... Müthiş bir atak, müthiş bir gol!