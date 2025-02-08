Fenerbahçe, 9 eksik ile Alanyaspor’un konuğu

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Süper Lig’in 23’üncü haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor’un konuğu olacak.

Yarın 16.00’da GAİN Park’ta oynanacak karşılaşmada Cihan Aydın düdük çalacak. Cihan Aydın’ın yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Esat Sancaktar üstlenecek.

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Yarın oynanacak kritik karşılaşma öncesi sarı-lacivertli ekipte önemli eksikler bulunuyor.

Fenerbahçe’nin Süper Lig’de son olarak evinde Çaykur Rizespor’u 3-2 yendiği maçta galibiyet golünü atan Faslı golcü Youssef En-Nesyri, gol sevicinde formasını çıkarttığı için sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Galatasaray, Eyüpspor, Göztepe ve son olarak Çaykur Rizespor maçında sarı kart gören En-Nesyri, takımını Alanyaspor deplasmanında yalnız bırakacak. Hafta içi oynanan Erzurumspor maçında sakatlanan Yusuf Akçiçek, Diego Carlos ve Alexander Djiku’nun tedavilerine başlanırken, sakatlıkları devam eden Mert Müldür, Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde de Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

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Takımla çalışmalara yeni başlayan Livakovic ve Maximin'in de ilk 11'de yer bulması zor görünüyor.

HEDEF DERBİYE KADAR PUAN KAYBETMEMEK

Fenerbahçe, Süper Lig’de 22’nci haftada 51 puan ile 2’nci sırada bulunuyor. Lider Galatasaray ile arasında 6 puan fark olan sarı-lacivertliler, derbi maçına kadar 2’de 2 yapmak istiyor. 23 Şubat’ta Rams Park’ta sarı-kırmızılı ekibe konuk olacak Fenerbahçe, o döneme kadar ligde oynayacağı Alanyaspor ve Kasımpaşa maçından mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor.

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MUHTEMEL 11

Fenerbahçe’de sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunda, yarın oynanacak mücadele farklı 11 sahada yer alacak. Son dönemde 3-4-1-2 sistemine geçiş yapan teknik direktör Jose Mourinho’nun eksikler sebebiyle nasıl bir onbir tercih edeceği merak ediliyor. Livakovic’in yokluğunda eldivenler yine İrfan Can Eğribayat’ta olacak. Mourinho savunmayı üçlü seçerse Skriniar, Çağlar ve Levent'i oynatması, dörtlü savunma olursa sağ tarafta ya Osayi ya da İsmail'in forma giymesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın; orta alanın sağında Oğuz Aydın, ortasında Fred – Amrabat, solunda ise Kostic veya Szymanski'ye forma vermesi bekleniyor. 10 numara pozisyonunda Tadic’in görev almas, Youssef En-Nesyri’nin cezalı olması sebebiyle gol yollarında Anderson Talisca ve Dzeko’nun sahada olması bekleniyor.

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SAMİ UĞURLU İÇ SAHADA PUAN KAYBETMİYOR

Fatih Tekke sonrası Alanyaspor’da teknik direktörlük koltuğuna oturan Sami Uğurlu, iç sahada çıktığı 7 maçta da galip geldi. 46 yaşındaki teknik direktör, Alanyaspor’da göreve başladığından bu yana iç sahada çıktığı 7 maçta 25 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü.

Sami Uğurlu önderliğinde Alanyaspor’un iç saha maç sonuçları şu şekilde:

Alanyaspor – Trabzonspor: 2-1

Alanyaspor – Gaziantep FK: 3-0

Alanyaspor – Amedspor: 3-2 (Ziraat Türkiye Kupası)

Alanyaspor – Fethiyespor: 4-1 (Ziraat Türkiye Kupası)

Alanyaspor – Konyaspor: 2-1

Alanyaspor – Başakşehir: 5-4

Alanyaspor – Fatih Karagümrük: 4-1 (Ziraat Türkiye Kupası)