Fenerbahçe 8 ismi İstanbul'da bıraktı! Eintracht Frankfurt karşısında iddaa'da favori olan taraf...

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EINTRACHT FRANKFURT

3 sezondur takımın başında olan Adi Hütter'i yeni sezon öncesi Borussia Mönchengladbach'a kaptıran Eintracht Frankfurt, TD koltuğunu Oliver Glasner'e emanet etti ancak onun da geçen sezondan kalma cezası olduğu için kulübede yer alamayacak.

Hücumun en önemli parçası Andre Silva'yı yaklaşık 23 milyon euroya RB Leipzig'e sattılar. 34 maçta 39 gol katkısı (29 gol - 10 asist) yaptığı bir sezonu geride bırakmıştı...

Yerini de Rafael Borre ile doldurmak istediler fakat Kolombiyalı forvet Eintracht Frankfurt forması altında çıktığı 5 resmi maçta henüz gol sevinci yaşayamadı.

Kaptan Sebastian Rode sakat, takımdan ayrılacağı konuşulan Amin Younes liste dışında.

Filip Kostic de sezon başında çok diretti, Lazio'ya transfer olmak üzereydi ama bırakılmadı. Antrenmana çıkmadı, kadro dışı bırakıldı. Geçtiğimiz pazar günü Stuttgart karşısında kenardan gelip bu sezonki ilk golünü attı. Yönetimle arasındaki buzlar erimiş gibi gözüküyor...

FENERBAHÇE

Süper Lig'e 3'te 3'le giriş yapan Fenerbahçe, son hafta Kadıköy'de Sivasspor'la 1-1 berabere kalıp ilk kez puan kaybetti.

Sarı-lacivertlilerde sakat/eksik oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor...

Çağtay Kurukalıp, Miguel Crespo ve Burak Kapacak, Avrupa Ligi listesinde yer almazken; Marcel Tisserand, Nazım Sangare, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc ve Jose Sosa da sakatlıkları nedeniyle Frankfurt deplasmanına götürülmedi.

TD Vitor Pereira'nın iyileşen Dimitris Pelkas ve Ferdi Kadıoğlu ile maça başlaması beklenirken; savunma üçlüsü olarak "Serdar Aziz, Min-jae Kim, Attila Szalai" görmeyi bekliyoruz.

Hücumda da Diego Rossi ve Mesut Özil'in formaları garanti, hücumun son parçası ya Mergim Berisha olacak ya da Enner Valencia...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Eintracht Frankfurt'un bu sezon oynadığı 5 resmi maçın 4'ü "2.5 ALT" bitti.

- Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı 6 resmi maçın 5'i "2.5 ALT" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Avrupa Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Eintracht Frankfurt kazanır" oldu!

%38'lik kesim yoğun maç temposunda ve eksik oyuncusu çok olan sarı-lacivertli temsilcimiz karşısında Alman ekibinin 3 puan alacağını düşünüyor...

%13'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

2016’da kulüpten ayrılan Vitor Pereira, Fenerbahçe ile ikinci dönemini geçiriyor....