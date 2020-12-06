Fenerbahçe 8 eksikle Denizli'de! Galibiyetlerine verilen iddaa oranı...

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DENİZLİSPOR

- Denizlispor sezona Robert Prosinecki ile girdi ancak, Hırvat teknik adam ligdeki kötü sonuçlara kupadaki Turgutluspor yenilgisini de ekleyince görevine son verildi.

- Başkan Ali Çetin, hafta arasında, takımın başına yardımcı antrenör Kenan Atik'i getirdiklerini açıkladı.

- Yeşil siyahlı takımda tek önemli eksik Mathieu Dossevi, Sakıb Aytaç ve Özgür Çek uzun süredir yok.

- Marvin Bakalorz, Muris Mesanovic ve Angelo Sagal en fazla forma şansı bulan isimlerdi. Gözden düşen Fede Verala için yeni bir başlangıç olabilir. Kalede de şüphesiz Costel Pantilimon devam edecektir.

FENERBAHÇE

- Kadıköy'de Beşiktaş'a karşı derbi maçtan puansız ayrılan Fenerbahçe'de ise tam 8 eksik var!

- Koronavirüs karantinası sona eren Enner Valencia kadroya dahil edilse de Sinan Gümüş, İstanbul'da bırakıldı.

- Luiz Gustavo cezalı. Mbwana Samatta, Harun Tekin ve Nazım Sangare iyileşme sürecinde.

- Mauricio Lemos, Diego Perotti ve Kemal Ademi sakat.

- TD Erol Bulut'un hücum merkezinde Papiss Cisse'yi oynatması, Gustavo'nun boşluğunu Ozan Tufan ile doldurup Mert Hakan Yandaş'a ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Denizlispor bu sezon iç sahada oynadığı 4 maçın 3'ünde gol atamadı, bu 3 maç "2.5 ALT" bitti.

- Fenerbahçe son 7 lig maçının tamamında gol yedi, 6'sı "karşılıklı gol" ile tamamlandı.

- İki takım arasında oynanan son 12 maçta Denizlispor galibiyeti yok! (8 Fenerbahçe galibiyeti - 4 beraberlik)

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Koronavirüs sürecini atlatıp takıma dönen Fenerbahçeli Enner Valencia'nın Tigres'teki en iyi anları...