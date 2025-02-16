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Fenerbahçe 7'de 7 için sahada!

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#Fenerbahçe#Kasımpaşa#Süper Lig
Fenerbahçe 7de 7 için sahada
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 07:00

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 6 maçı kazanan sarı - lacivertli takım bu akşam Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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Liderin 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe’de, sakat olan Diego Carlos, İsmail, Çağlar, Djiku, Livakovic ve cezalı Szymanski oynamayacak. Son 3 maçında bol gol atıp galip gelen Kasımpaşa’da da cezalı Aytaç yok.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında bugün Kasımpaşa’yı konuk edecek. Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. 17 Ekim 2021’deki Trabzonspor-Fenerbahçe (3-1) maçından 3.5 yıl sonra ilk kez sarı lacivertlilerin müsabasına atanan Şansalan’ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Haftaya 54 puanla 2. sırada giren Fenerbahçe’de, sakat olan Diego Carlos, İsmail, Çağlar, Djiku, Livakovic ve cezalı Szymanski forma giyemeyecek.

Fenerbahçe 7de 7 için sahada

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KASIMPAŞA’NIN HOCASI BURAK YILMAZ DA CEZALI

Süper Lig'de son 6 maçının yanı sıra hafta içi UEFA Avrupa Ligi’nde Anderlecht’i 3-0 kazanmayı başaran sarı lacivertlilerde, gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Ligde son 3 maçını da kazanırken 13 gol atıp, 9 gol yiyen Kasımpaşa’da cezalı Aytaç Kara oynamayacak. Ayrıca son 2 karşılaşmada takımın başında yer alan teknik direktör Burak Yılmaz da cezalı olduğu için saha kenarında olamayacak.

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#Fenerbahçe#Kasımpaşa#Süper Lig

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