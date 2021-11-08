Fenerbahçe 79 - 73 Galatasaray (Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi)

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’ne TSK Rehabilitasyon Merkezini deplasmanda 72-40 yenerek başlayan Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ikinci hafta maçında Galatasaray'ı konuk etti.
Fatih Spor Kompleksi’nde oynanan maçın ilk çeyreğini 19-17 önde bitiren sarı lacivertliler, soyunma odasına 37-35 geride gitti.
Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, üçüncü çeyreği 56-51'lik üstünlükle tamamlarken, normal süre 71-71'lik eşitlikle sonuçlandı.
Uzatma devresinde önde tamamlayan sarı lacivertli ekip, sahadan 79-73 galip ayrıldı.