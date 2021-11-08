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Fenerbahçe 79 - 73 Galatasaray (Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi)

#Fenerbahçe#Galatasaray#Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
Fenerbahçe 79 - 73 Galatasaray (Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi)

Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Galatasaray’ı normal süresi 71-71 eşitlikle biten maçın uzatma süresinde 79-73 yendi.

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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’ne TSK Rehabilitasyon Merkezini deplasmanda 72-40 yenerek başlayan Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ikinci hafta maçında Galatasaray'ı konuk etti.

Fatih Spor Kompleksi’nde oynanan maçın ilk çeyreğini 19-17 önde bitiren sarı lacivertliler, soyunma odasına 37-35 geride gitti.

Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, üçüncü çeyreği 56-51'lik üstünlükle tamamlarken, normal süre 71-71'lik eşitlikle sonuçlandı.

Uzatma devresinde önde tamamlayan sarı lacivertli ekip, sahadan 79-73 galip ayrıldı.

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

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