Fenerbahçe 7 eksikle Ankara'da! Gençlerbirliği karşısında galibiyetlerine iddaa'da...

Bu bir ilandır

GENÇLERBİRLİĞİ

- Gençlerbirliği'nde sezon ilk 7 maçından sadece 5 puan çıkartabilen Mert Nobre ile yollar ayrıldı, takımın idaresi Sportif Direktör Mustafa Kaplan'a teslim edildi.

- Milli arada iyileşen Giovanni Sio takımın en önemli gol umudu olacak. Bogdan Stancu hala sakat.

- Sağ bek Mattias Johansson da cezalı, yerine Zargo Toure ya da Soner Dikmen değerlendirilebilir.

- Orta alanda enerjisiyle Berat Özdemir ve Murat Yıldırım öne çıkarken, kanatta Daniel Candeias fark yaratabilir.

FENERBAHÇE

- Milli araya sürpriz Konyaspor yenilgisiyle giren Fenerbahçe ise Ankara'ya tam 7 eksikle geldi!

- Enner Valencia ve Sinan Gümüş koronavirüs karantinasında. Kemal Ademi'nin gribal enfeksiyon nedeniyle riske edilmediği açıklandı. Harun Tekin, Gökhan Gönül, Tolga Ciğerci ve Nazım Sangare sakat.

- Bu eksikler sonrası sağ bekte mini bir krizi oluştu ve TD Erol Bulut'un bu bölgede kime şans vereceği maç saatine kadar netleşmeyecek...

- Bulut; hazırlık maçlarından birinde sağ bek olarak oynatılan Mauricio Lemos, geçen sezon idareten orayı kapatan Ozan Tufan ve kariyerinde sağ bek oynamışlığı bulunan Marcel Tisserand arasından tercih yapacak.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Gençlerbirliği'nin ligdeki son 4 maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik ve bu 4 maçın 3'ü "2.5 ÜST" oldu.

- Fenerbahçe'nin bu sezon kazandığı 5 maçın tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

- İki takım arasındaki son 6 resmi maçın tamamı "karşılıklı gol" ile sonuçlandı.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe Kazanır" oldu!

%46'lık kesim sarı-lacivertlilerin Konyaspor yenilgisini Ankara'da telafi edeceğini düşünüyor...

%14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Büyük beklentilerle Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş'ın Sivasspor serüvenine göz atalım...