Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta geride kalırken heyecan da artarak devam etti. Galatasaray'ın Hatay deplasmanında takıldığı haftada Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ederek farkı 6'ya indirdi.

Geride kalan haftada yaşananlar ve temsilcilerimizin Avrupa'da oynayacağı karşılaşmalar Futbol Konseyi'nde mercek altına alındı.

GALATASARAY BİRKAÇ HAFTADIR KÖTÜ, TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR

· G.SARAY, son 10 lig maçının 7’sini tek farklı kazandı, 2’sinde berabere kaldı, 1’inde farklı galip geldi. Bunun sebepleri nedir?

YORGUNLUK MU, KULÜBE YETERSiZLiĞi Mi?

Mehmet ARSLAN: SONUÇLARDAN ziyade oynadığı oyuna bakmakta fayda var. Özellikle Hatay maçının ilk yarısındaki oyun hayal kırıklığıydı. Uzun maratonda her takımın kötü oynamaya hakkı vardır ama G.Saray birkaç haftadır kötü oynuyor. Bunun adına yorgunluk mu dersiniz kulübenin yetersizliği mi dersiniz bilmiyorum ama G.Saray için tehlikeli olduğunun altını çizmeliyim. Eminim ki Okan Buruk ve yönetim bunun farkındadır ve transferler için çalışıyordur.

Haberin Devamı

BATSHUAYi YETERSiZ, SANTRFOR ALINMALI

Uğur MELEKE: BÜYÜK planda Galatasaray’daki gidişat olumlu. Bugünkü mikro plana bakarsak, Hatay maçının başlangıç 11’inde iki ön liberoya (Berkan-Torreira’ya) bir arada yer vermek yanlıştı. Gereksiz tutucuydu. İlk 45 dakika çöpe gitti. İkinci yarıda doğru personel ve tutumla çok pozisyon yakaladılar ama bu kez de kale önünde cömerttiler. Ben Batshuayi’yi yeterli bulmuyorum, Ocak’ta bir santrfor transferi yapabilirlerse değişebilir bahsettiğiniz tablo.

KALESiNi KAPATAMIYOR

Güntekin ONAY: G.SARAY’ın bu sene kalesini gole kapatma konusunda ciddi sorunlar var. O yüzden her maç kazanmak için yediğinden fazlasını atmak zorunda. Ligde, Avrupa’da ve Türkiye Kupası’nda son aylarda her maç kalesinde en az 1 gol gördü. Davinson Sanchez’de gözle görülür bir düşüş söz konusu. Okan Buruk’un bu duruma bir çare bulması şart. Ayrıca sarı kırmızılılar akan oyunda oransal olarak daha fazla gol bulmalı.

ÖNCE SONUÇ SONRA FUTBOL

Fırat AYDINUS: BU 10 maçın 7’sinde defanstaki isimler hep farklılık göstermiş, sadece 3 maçta aynı oyuncular bir arada oynamış. Hedefi olan takımlar için skorun değil sonucun önemli olduğu bir döneme girildi ligde. Galatasaray son maçlarda çok üst düzey performans göstermese de genelde kazanmayı bildi. Dolayısıyla taraftar, bir fazlasını atabildiği sürece takımının ne kadar gol yediğine takılmaz.

Haberin Devamı

· BEŞiKTAŞ, Alman ya da İtalyan bekleyenleri ters köşe yapıp Norveçli Solskjaer ile anlaştı. Bu tercihi nasıl değerlendiriyorsunuz?

OYUNCULUĞUNDA SOĞUKKANLI KATiL, NÖBETÇi GOLCÜ iDi

Uğur MELEKE: FUTBOLCU Solskjaer bizim jenerasyonumuz için bir çocukluk kahramanı. Soğukkanlı katil, nöbetçi golcü. Ancak teknik direktör Solskjaer’in tabii ki işi İstanbul’da pek kolay olmayacaktır. Manchester United’da sadece futbolcuların değil tüm kulüp personelinin sevdiği, odasına gelene çay-kahve ikram eden, Netflix dizisi tavsiye eden pozitif bir insan profili çiziyor. Ancak kısa vadede iyi sonuç veren bu pozitiflik, orta vadede başıboşluk doğuruyor. Takımı yardımcısı McKenna’nın yaptığı iddia ediliyor. Solskjaer İstanbul’da başarı için farklı bir profil çizmeli. Burada başarı, disiplin ve otoriteyle geliyor genelde.

Haberin Devamı

BiRÇOK ARTISI VAR AMA BEŞiKTAŞ’I BU KRiZEN ÇIKARABiLiR Mi, TARTIŞILIR

Güntekin ONAY: SOLSKJAER’in Manchester United’da Mourinho’dan sonra 4 aylığına takımın başına gelip harikalar yaratması, göreve devam etmesini sağlamıştı. Oyuncularla güçlü ilişkiler kuran, tempolu, hıza dayalı, direkt oyunu benimseyen bir teknik adam. Ancak Beşiktaş’ı bu krizden çıkartabilecek tecrübeye sahip mi, tartışılır. Oyuncu iken yıllarca Ferguson gibi büyük bir ustayla çalışmış olması en büyük artısı. Solskjaer’in ilk geldiği andan beri etrafa yaydığı enerji de son derece olumlu. Yardımcısı Erling Moe’nin de Molde’ye şampiyonluklar kazandırmış olması büyük kazanç.

Haberin Devamı

GELECEK SEZONA iYi HAZIRLANMASI iÇiN ŞiMDiDEN GETiRiLMESi AVANTAJ

Fırat AYDINUS: BEŞiKTAŞ daha önce de Solskjaer için girişimlerde bulunmuş, akabinde Van Brockchost’la anlaşmıştı. Önümüzdeki sezona hazırlık, eksiklerin giderilmesi ve sistemin oturması için bu sezonun yarısında göreve getirilmesi, avantajı. Diğer taraftan Solskjaer hocalık kariyeri anlamında ne kadar kabul görür, tartışılır. Ayrıca bir de sabır hususu var ki, acaba taraftar sabır gösterebilecek mi? Gelecek sezon da erkenden havlu atılırsa, o zaman denmez mi ‘Neden Van Bronckhorst’a sabır gösterilmedi?’ Başlangıç olarak klişe olacak ama aynı sözler kullanılacak; Hollandalı gibi Norveçli’yi de bekleyip görelim.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Milan Skriniar'da kota pürüzü Haberi görüntüle

BEŞiKTAŞ YÖNETiMi AKILLICA VE YARARLI OLACAK BiR KARAR ALDI

Mehmet ARSLAN: BEŞiKTAŞ taraftarlarının büyük bir bölümünün tepkilerine bakıyorum ve şaşırıyorum ne bekliyorlardı. Pep Guardiola’yı falan mı ya da Jürgen Klopp’u mu? Beşiktaş, tarihinin en derin krizlerinden birini yaşıyor. Bu krizi aşmalarının en kısa, kolay ve şu andaki çözümü başarıyı arzulayan genç bir teknik adamla çalışmaktı. Peşinen bir başarısızlığı kabul etmek bir kulüp için yaşanabilecek en büyük trajedidir. Ben Beşiktaş yönetiminin son derece akıllıca ve son derece yararlı olacak bir karar aldığı kanaatini taşıyorum.

· F.BAHÇE, Tadic girene kadar Adana Demir maçını çözemedi. Bu tablonun sebebi Tadic’siz kalite eksikliği mi, sistem mi?

‘TEHLiKE ANINDA CAMI KIRIN’ MiSALi OYUNA GiRiP KRiZi ÖNLEDi

Fırat AYDINUS: TAMAMEN kalite farkı... Bazı oyuncular vardır ki 90 dakika boyunca topla temas ettiği anların toplamı çok azdır; koşmaz, mücadele etmez. Ama tek bir pas, orta veya şutuyla kalitesini ve futbol zekasını gösterir ve günlerce konuşulur. Maçların kaderini değiştirler anlık kalite farklarıyla. İşte Dusan Tadic de böyle bir futbolcu. Adana Demirspor maçında ‘tehlike anında camı kırın’ misali son 24 dakika oyuna girip 2 dakikada 2 asist yaparak, oyunun gidişatını değiştirdi ve olası bir puan kaybında oluşabilecek olumsuz havanın önüne geçti.

TADiC ETRAFINDA MERMiLER UÇUŞURKEN SAKIZ ÇiĞNEYiP ŞiiR OKUYAN BiR ADAM

Uğur MELEKE: FENERBAHÇE’de ilk bir saatte merkezde bir bağlantı kopukluğu olduğu doğru. Ben hem Dusan Tadic’in eksikliğini, hem de Sebastian Szymanski’nin başı kesik tavuk misali çok fazla koşup az iş yapmasını yazabilirim not olarak. Ancak tabii Tadic bambaşka bir adam. O oyuna girdiğinde bir kaos vardı sahada. Bir kırmızı kart olmuştu, iki gol iptali yaşanmıştı. 170 nabız, 17 tansiyon vardı ortamda. Ancak Dusan Tadic adeta etrafında mermiler uçuyor, bıçaklar çekiliyor, oklar fırlatılıyorken, sakız çiğneyip şiir okuyan bir adam. Öyle soğukkanlı.

‘BU TAKIM 6 PUAN ÖNDE OLSA BiLE ŞAMPiYON OLAMAZ’ DUYGUSU YAŞATIYOR

Mehmet ARSLAN: ADANA Demirspor maçının ilk yarısında Fenerbahçe’nin oynadığı oyuna bakıyorum, bırakın 6 puan geride olmayı, ‘Bu takım 6 puan önde dahi olsa bu futbolla şampiyon olamaz’ diyorum. Fenerbahçe bu duyguyu ne yazık ki camiasına yaşatıyor. İkinci yarıdaki futbol bile bu olumsuz duygunun önüne geçemiyor. Psikolojik olarak Galatasaray’ı sıkıntıya sokacak bir maçta dahi bu olumlu duyguyu camiamıza taraftarınıza yansıtamıyorsanız ortada bir problem var demektir. Umarım yeni transferlerle Fenerbahçe bu duyguyu yansıtmaya başlar.

MOURiNHO’NUN 3-4-1-2 SiSTEMiNi HENÜZ CiDDi BiR RAKiP KARŞISINDA iZLEMEDiK

Güntekin ONAY: FENERBAHÇE’nin bu formasyonunda orta sahanın merkezi rakiplere karşı sayısal olarak eksik kalabiliyor. Jose Mourinho’nun 3-4-1-2’lik sistemini henüz çok ciddi bir rakibe karşı izlemedik. Eğer bu sistemle oynayacaksa Lyon maçı gerçek ve ciddi bir sınav olacak. Adana Demirspor gibi bir takım karşısında bile, rakip 10 kişi kaldıktan sonra ve Tadic girdikten sonra skora ulaşabilmesi olumlu bir tablo değil. Ama Mourinho’nun takım performansını yukarı çıkarmak için arayışta olması pozitif bir yaklaşım.

· AVRUPA Ligi’ndeki 3 temsilcimiz de bu hafta evlerinde oynayacak. G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş’ın şanslarını değerlendirir misiniz?

BEŞiKTAŞ’IN ŞANSI BiLBAO’YA BAĞLI FENERBAHÇE EMNiYETLi OYNAMALI

Güntekin ONAY: G.SARAY’ın rakibi Dinamo Kiev, Ukrayna-Rusya savaşından sonra büyük güç kaybetti ve kulübün sadece adı ve mazisi kaldı. Avrupa Ligi’nde de oynadıkları 6 maçı kaybettiler. G.Saray hiçbir iddiası olmayan rakibi karşısında zorlanmadan 3 puana ulaşacaktır. Beşiktaş’ın yarın oynayacağı Bilbao’nun hedefi kendi evinde oynanacak Avrupa Ligi finaline çıkmak. Çok genç ve teknik kalitesi yüksek bir kadroya sahipler. Avrupa’da hiç yenilmediler. Bu açıdan bakınca ve Beşiktaş’ın durumunu göz önünde bulundurunca maçın favorisi Bask temsilcisi. Ancak şöyle bir şey olabilir; son Plzen maçını da kazanırım diyerek belki rotasyonlu bir kadroyla çıkar. F.Bahçe’nin rakibi Lyon kendi liginde de deplasmanda galip gelmekte zorlanıyor. Ancak yine de F.Bahçe’nin emniyetli bir oyunla sabırlı oynaması lazım. Lyon iyi savunma yapan takımlar karşısında zorlanıyor.

TÜRK FUTBOLUNUN EN KRiTiK HAFTASINDA 3 TAKIMDAN DA GALiBiYET BEKLiYORUM

Uğur MELEKE: BENCE Türk futbolu için sezonun en kritik haftası. Bu hafta üç takımımız da içeride. Üçünün de son maçları deplasmanda. Bu iç saha maçlarını üçünün de kazanması lazım. Galatasaray, 0 puanlı Dinamo Kiev’i (mümkünse farklı) yenip son 8 biletini cebine koyabilir. Fenerbahçe’ye ilk 24 bileti için 3 puan kesin olarak yeterli. Lyon’u yenmeliler. Beşiktaş’a ilk 24 bileti için kalan 2 maçta “4 puan artı averaj” ya da 6 puan gerek. Beşiktaş’ın da iç sahada rotasyonlu Bilbao’ya karşı galip gelmesi halinde umudunu Hollanda’ya taşıması söz konusu. Üç galibiyet umuyorum.

LYON MAÇI SOLSKJAER iLE BiRLiKTE YENiDEN MEYDAN OKUMA FIRSATI OLACAK

Mehmet ARSLAN: HANi klasik bir deyim var ya; Galatasaray Avrupa’da başka oynuyor diye... Ben sarı kırmızılılar için söylenen bu başka oynama duygusunun bugün yapılacak Dinamo Kiev maçında da kendini göstereceğine inanıyorum Fenerbahçe için o klasik deyimi söylemeden geçemeyeceğim; yine bireysel çabalarla bireysel futbolla kazanılacak bir maç olacaktır diye tahmin ediyorum. Beşiktaş için ise yeni hocası Solskjaer birlikte yeniden meydan okuma şansı olacak.

Gözden Kaçmasın Galatasaray ilk 8 hedefi için Dinamo Kiev karşısında Haberi görüntüle

iSTATiSTiKLER VE PERFORMANSLAR ORTADA AMA AVRUPA MAÇLARI FARKLIDIR

Fırat AYDINUS: AVRUPA Ligi’nin puan cetveline baktığımızda; Athletic Bilbao ikinci sırada, mağlubiyeti yok. Lyon dördüncü sırada, tek mağlubiyetini Beşiktaş’tan aldı. Dinamo Kiev sonuncu, galibiyeti yok hatta oynadığı 6 maçta sadece 1 gol atabilmiş. Diğer taraftan takımlarımızın ligimizde son haftalarda sergilediği performansları ortada. İstatistikler ve takımların performans görüntüleri belli bir şeyler ifade etse de bu tür Avrupa maçlarının ambiyansı farklı olur. İnşallah 3 te 3 yaptığımız ve zaferle kapadığımız bir hafta olur.

20. HAFTADA RADARA TAKILANLAR / MURAT FEVZİ TANIRLI

