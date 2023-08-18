Fenerbahçe, 6 numara için büyük oynuyor! Rota: İngiltere

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Fred transferiyle orta sahasını güçlendiren Fenerbahçe, 6 numara transferi için çalışmalarını sıklaştırdı.

ROTA PREMİER LİG

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, 6 numara transferi için gözünü İngiltere'ye çevirdi. Bu pozisyona nokta atışı bir yıldız transferi yapmak isteyen Sarı-lacivertlilerin ilgilendiği isimlerin ortalama piyasa değerinin 20 milyon euro ve üzerinde olduğu belirtildi.

Habere göre Fenerbahçe, Arsenal forması giyen Thomas Partey ve Leicester City'de Boubakary Soumare için fiyat sordu.

Yine aynı haberde Fenerbahçe'nin Premier Lig'de forma giyen ve piyasa değeri 45 milyon euro olan bir Brezilyalı futbolcu için kiralama teklifi yaptığı ancak bu teklifin reddedildiği ifade edildi.

KRUNIC HALA LİSTE BAŞI

Rotasını İngiltere'ye çeviren Fenerbahçe'nin 6 numara için yaptığı transfer listesinin üst sıralarında Rade Krunic de bulunuyor.

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