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Fenerbahçe, 6 numara için büyük oynuyor! Rota: İngiltere

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#Transfer#Fenerbahçe#Partey
Fenerbahçe, 6 numara için büyük oynuyor Rota: İngiltere
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2023 21:47

Fred transferi sonrası '6 numara' için çalışmalarını sıklaştıran Fenerbahçe, gözünü Premier Lig'e çevirdi. Krunic'i hala listenin başında tutan Sarı-lacivertliler, Ada'da forma giyen yüksek profilli isimler için girişimlerine başladı.

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Fred transferiyle orta sahasını güçlendiren Fenerbahçe, 6 numara transferi için çalışmalarını sıklaştırdı.

ROTA PREMİER LİG

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, 6 numara transferi için gözünü İngiltere'ye çevirdi. Bu pozisyona nokta atışı bir yıldız transferi yapmak isteyen Sarı-lacivertlilerin ilgilendiği isimlerin ortalama piyasa değerinin 20 milyon euro ve üzerinde olduğu belirtildi.

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Habere göre Fenerbahçe, Arsenal forması giyen Thomas Partey ve Leicester City'de Boubakary Soumare için fiyat sordu.

Yine aynı haberde Fenerbahçe'nin Premier Lig'de forma giyen ve piyasa değeri 45 milyon euro olan bir Brezilyalı futbolcu için kiralama teklifi yaptığı ancak bu teklifin reddedildiği ifade edildi.

KRUNIC HALA LİSTE BAŞI

Rotasını İngiltere'ye çeviren Fenerbahçe'nin 6 numara için yaptığı transfer listesinin üst sıralarında Rade Krunic de bulunuyor.

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#Transfer#Fenerbahçe#Partey

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