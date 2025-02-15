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Fenerbahçe 6 eksikle Kasımpaşa'yı ağırlayacak! Mert Hakan ve Kostic tehlikesi

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#Fenerbahçe#Kasımpaşa#Süper Lig
Fenerbahçe 6 eksikle Kasımpaşayı ağırlayacak Mert Hakan ve Kostic tehlikesi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 09:48

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sarı lacivertlilerde maç öncesi 6 eksik bulunuyor.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Belçika'nın Anderlecht ekibini 3-0 yenen Fenerbahçe, son 13 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı.

Süper Lig'de son 6 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı da geçerek serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 54 puanla 2. sırada giriyor.

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 6 EKSİK

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sarı kart cezalısı Sebastian Szymanski, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz bireysel çalışan kaleci Dominik Livakovic de müsabakada yer alamayacak.

DERBİ ÖNCESİ 2 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertli ekipte Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa karşısında kart görmeleri durumunda Galatasaray deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

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#Fenerbahçe#Kasımpaşa#Süper Lig

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