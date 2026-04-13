Fenerbahçe 5'te 5 yaparsa şampiyon!

Süper Lig’de lider Galatasaray’ın Kocaeli karşısındaki puan kaybı şampiyonluk yarışında taşları yerinden oynattı. Ligde 1 hafta içinde 3 maç oynayan Cimbom önce Trabzon’a 2-1 kaybettikten sonra hafta içi erteleme karşılaşmasında Göztepe’yi 3-1’le geçti, dün ise evinde Kocaelispor’la 1-1 berabere kaldı. Aslan böylece 3 maçta 5 puan kaybedip zirve yarışındaki avantajını kaçırırken, takipçisi Fenerbahçe’ye gün doğdu.

Düne kadar şampiyonluk şansı Galatasaray’ın performansına bağlı olan Kanarya, aradaki puan farkını ikiye düşürürken artık kendi göbeğini kendisi kesecek duruma geldi. Sarı lacivertli camiada şampiyonluk umutları da iyice arttı.

Rams Park’ta kritik randevu

Haftayı 4-0’lık Kayserispor galibiyetiyle tamamlayan Fenerbahçe, lider ile arasındaki puan farkı 2’ye düştüğü için tüm maçlarını kazanırsa şampiyon olacak zira sarı lacivertlilerin kalan karşılaşmalarından biri Galatasaray’a karşı. Kanarya, lideri deplasmanda yenmeyi başarır, diğer dört mücadeleyi de kazanırsa Galatasaray’ın maçlarına bakmaksızın şampiyonluk hasretini giderecek. Bu süreçte Fenerbahçe’nin fikstür avantajı da bulunuyor zira sarı lacivertliler kalan 5 maçın 3’ünü sahasında oynarken Galatasaray 3 deplasmana gidecek.

‘SON ANA KADAR İNAN’ PAYLAŞIMI

Galatasaray'ın puan kaybı sonrası F.Bahçe’nin sosyal medya hesabından ‘Kadıköy’de, deplasmanda, sokakta hep beraber son ana kadar #İnanFenerbahçe!’ paylaşımı yapıldı ve şampiyonluk inancı yinelendi.