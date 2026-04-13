×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe 5'te 5 yaparsa şampiyon!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2026 07:00

Galatasaray'ın dünkü puan kaybıyla Fenerbahçe zirve yarışında göbeğini kendisini kesecek duruma geldi. Kanarya, liderlik koltuğunda oturan rakibini deplasmanda yener ve diğer 4 mücadeleyi de kazanırsa G.Saray’ın maçlarına bakmaksızın ipi göğüsleyecek. Bu süreçte F.Bahçe’nin fikstür avantajı da bulunuyor zira sarı lacivertlilerin iç saha maç sayısı daha fazla.

Haberin Devamı

Süper Lig’de lider Galatasaray’ın Kocaeli karşısındaki puan kaybı şampiyonluk yarışında taşları yerinden oynattı. Ligde 1 hafta içinde 3 maç oynayan Cimbom önce Trabzon’a 2-1 kaybettikten sonra hafta içi erteleme karşılaşmasında Göztepe’yi 3-1’le geçti, dün ise evinde Kocaelispor’la 1-1 berabere kaldı. Aslan böylece 3 maçta 5 puan kaybedip zirve yarışındaki avantajını kaçırırken, takipçisi Fenerbahçe’ye gün doğdu.

Düne kadar şampiyonluk şansı Galatasaray’ın performansına bağlı olan Kanarya, aradaki puan farkını ikiye düşürürken artık kendi göbeğini kendisi kesecek duruma geldi. Sarı lacivertli camiada şampiyonluk umutları da iyice arttı.

Haberin Devamı

Rams Park’ta kritik randevu

Haftayı 4-0’lık Kayserispor galibiyetiyle tamamlayan Fenerbahçe, lider ile arasındaki puan farkı 2’ye düştüğü için tüm maçlarını kazanırsa şampiyon olacak zira sarı lacivertlilerin kalan karşılaşmalarından biri Galatasaray’a karşı. Kanarya, lideri deplasmanda yenmeyi başarır, diğer dört mücadeleyi de kazanırsa Galatasaray’ın maçlarına bakmaksızın şampiyonluk hasretini giderecek. Bu süreçte Fenerbahçe’nin fikstür avantajı da bulunuyor zira sarı lacivertliler kalan 5 maçın 3’ünü sahasında oynarken Galatasaray 3 deplasmana gidecek.

‘SON ANA KADAR İNAN’ PAYLAŞIMI

Galatasaray'ın puan kaybı sonrası F.Bahçe’nin sosyal medya hesabından ‘Kadıköy’de, deplasmanda, sokakta hep beraber son ana kadar #İnanFenerbahçe!’ paylaşımı yapıldı ve şampiyonluk inancı yinelendi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!