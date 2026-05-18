Fenerbahçe, 5 yıllık sözleşme imzaladı! Yeni Arda Güler geliyor

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2026 14:56

Fenerbahçe, geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler, yeni 'Arda Güler'ini Finlandiya'da buldu. 16'lık Türk yetenek, sarı lacivertlilerle sözleşme imzaladı.

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Haziran ayında seçim olsa da mevcut yönetim bazı transferlerde adım atmaya devam ediyor.

Gelecek vadeden isimleri tarayan sarı - lacivertlilerin Finlandiya ekibinde forma giyen Volkan Mutlu'yu transfer ettiği iddia edildi.

Finlandiya ekibinde U18'e yükselen 16 yaşındaki oyuncu orta sahada hücuma dönük olarak forma giyiyor ve sol ayağını kullanıyor.

Fenerbahçe'nin Finlandiya U17 Milli Takımı'nda da forma giyen Volkan ile beş yıllık sözleşme yaptığı iddia edildi.

KUPS U18 Takımı'nda 9 maçta iki gole imza atan genç oyuncu, Finlandiya U17'de ise 11 maçta bir kez gol sevinci yaşadı.

