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Fenerbahçe 5. sette kazandı

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#Fenerbahçe#İstanbul Gençlikspor#Voleybol
Fenerbahçe 5. sette kazandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 21:58

Fenerbahçe Medicana, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 10. haftasında ağırladığı İstanbul Gençlikspor'u 3-2 yendi.

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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği İstanbul Gençlikspor'u 3-2 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan

Fenerbahçe Medicana: Çağatay Durmaz, Luburic, Yiğit Gülmezoğlu, Samet Baltacı, Drzyzga, Karyagin (Burak Güngör, Caner Dengin, Yasin Aydın, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen)

İstanbul Gençlikspor: Orçun Ergün, Sharifi, Furkan Aydın, Gunter, Enaboifo, Hasan Sıkar (Muhammet Aray, Bahadır Kuyucu, Berkan Bozan, Ediz Fırıncıoğlu, Samet Sineren)

Setler: 25-23, 24-26, 17-25, 25-17, 15-8

Süre: 124 dakika (29, 32, 24, 23, 16)

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#Fenerbahçe#İstanbul Gençlikspor#Voleybol

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