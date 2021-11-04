Fenerbahçe, 5 eksikle siftah peşinde! Antwerp deplasmanı...

Haberin Devamı

Sakatlıklar ve Avrupa Listesine yazılmayan futbolcular nedeniyle UEFA Avrupa liginde Royal Antwerp karşısına çok farklı bir kadro yapısıyla çıkacak olan Fenerbahçe, İstanbul’a 3 puan ve taze umutlarla dönmek istiyor. Sarı lacivertliler sakatlıkları süren Altay, Gustavo, Valencia, Serdar Aziz, Mesut Özil’in yanı sıra UEFA listesinde yer almayan Serdar Dursun, Crespo ve Burak Kapacak’tan yoksun olarak sahaya çıkacak.

FIRSAT MAÇI

Teknik direktör Vitor Pereira’nın eksik oyuncuların yerine Berke Özer, Mert Hakan, İrfan Can, Sosa ve Berisha’ya şans vermesi bekleniyor. Uzun süredir ilk 11’de oynamak için çalışan bu futbolcular da Belçika’daki mücadelede kendilerini gösterip ilk 11’de kalıcı olmak için fırsat maçı olarak görüyorlar.

HEDEF TÜM KÖTÜ SERİLERİ BİTİRMEK

· F.Bahçe, Avrupa’da Belçika ekipleriyle 8. kez karşılaşıyor. Royal Antwerp ve Anderlecht ile toplam 7 kez mücadele eden sarı lacivertliler, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. 10 gol atarken kalesinde ise 9 gol gördü.

Haberin Devamı

· F.Bahçe 2008-09 Şampiyonlar Ligi sezonundan bu yana ilk kez bir Avrupa kupası grubundaki ilk 3 maçından galibiyet çıkaramadı.

· Deplasmanda oynadığı son 6 Avrupa Ligi maçında 4 yenilgi, 2 beraberlik alan F.Bahçe en ön elemeler hariç en son 2016-17’de Feyenoord’u yendi.

· Avrupa kupaları gruplarında oynadığı son 5 maçı kazanamayan Fenerbahçe, daha uzun bir galibiyet hasretini en son 2008-09’da 7 maçla yaşadı.