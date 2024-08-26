Fenerbahçe 5 attı, Gökhan Akkan tepkilerin hedefi oldu! İsmail Yüksek teselli etmeye çalıştı

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Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe'ye 5 golle yenilirken 2-0 geriye düşülmesinden sonra kalecileri Gökhan Akkan protesto edildi.
Fenerbahçe, 13. dakikada Fred'in golüyle 1-0 öne geçerken ilk 45 dakikayı da önde tamamladı.
Sarı-lacivertliler, müsabakanın 53. dakikada Edin Dzeko'nun sağ çaprazdan attığı golle skoru 2-0 yaptı.
Çaykur Rizespor taraftarları bu golden sonra kalecileri Gökhan Akkan'ı ıslıklayacak protesto etmeye başladı.
Gökhan Akkan'a her top geldiğinde tribünlerde ıslık sesleri yükseldi.
Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Gökhan Akkan'ın yanına giderek oyuncuyu teselli etti.
Fenerbahçe, 60 ve 64'te Fred, 66'da ise Alikulov'un (k.k.) golleriyle maçı 5-0 galip tamamladı.