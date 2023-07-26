Fenerbahçe 5-0 Zimbru (Maçın özeti)

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Moldova ekibi Zimbru ile karşılaştı.

Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 5-0 kazandı. Sarı-lacivertli takımın gollerini 11. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 13. dakikada Ryan Kent, 61. dakikada Edin Dzeko, 63. dakikada sebastian Szymanski ve 88. dakikada Joshua King attı.

Fenerbahçe ile Zimbru arasındaki rövanş maçı, 1 Ağustos Salı günü oynanacak.

FENERBAHÇE 5-0 ZIMBRU

GOL: 11' Ferdi, 13' Kent, 61' Dzeko, 63' Szymanski, 88' King

İlk yarı sonucu: 2-0

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi, Mert Hakan, Crespo, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko

ZIMBRU: Agachi, Gaiu, Stefan, Fortuna, Misaraş, Macritchil, Raileanu, Djou, Dedechko, Samiev, Alaribe

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



6. dakikada sol kanattan Dusan Tadic’in ceza sahasına ortasında topla buluşan Stefan Szymanski’nin vuruşunda savunma son anda topu kornere gönderdi.

8. dakikada Mert Hakan’ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Dusan Tadic’in vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

11. dakikada Dusan Tadic’in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu’nun uzak köşeye yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 1-0

13. dakikada Dusan Tadic’in pasında savunma arkasında sarkan Edin Dzeko, topu ceza sahasına çevirdi. Dzeko’nun pasında topla buluşan Ryan Kent, penaltı noktası yakınından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

40. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda topla buluşan Mihail Ştefan’ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

42. dakikada Shahrom Samiev’in sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Altay Bayındır topu kornere çeldi.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



59. dakikada Miguel Crespo’nun ceza sahası ön çizgisinden yaptığı sert vuruşta top az fakla üstten auta gitti.

61. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun sol kanattan pasında Mert Hakan Yandaş ceza sahasında topla buluştu. Mert Hakan’ın içeriye çevirdiği topta Edin Dzeko, meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı. 3-0

63. dakikada Edin Dzeko’nun savunma arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Sebastian Szymanski, kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı boş filelere gönderdi. 4-0

80. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada savunma topu uzaklaştıramadı. Pozisyonun devamında arka direkte topla buluşan Edin Dzeko’nun dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri geldi.

88. dakikada İsmail Yüksek’in savunma arkasına attığı ara pasta topla buluşan Joshua King, ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 5-0

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