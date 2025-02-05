Fenerbahçe 5-0 Erzurum FK maç özeti (Türkiye Kupası)

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Erzurumspor FK ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı kazanan taraf sarı - lacivertliler oldu.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. maçında Erzurumspor FK'yı sahasında ağırladı.

Kadıköy'de oynanan mücadele, sarı - lacivertlilerin 5-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Anderson Talisca, 50. dakikada Cenk Tosun (P), 78. dakikada Mert Hakan Yandaş ve 81. ile 89. dakikalarda Youssef En-Nesyri kaydetti.

Bu galibiyetle birlikte B Grubu'nda 2'de 2 yapan sarı - lacivertliler puanını 6'ya yükseltti. Erzurumspor ise üst üste ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Jose Mourinho ve öğrencileri, Türkiye Kupası'nın üçüncü haftasında 26 Şubat'ta Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Erzurumspor ise aynı tarihte sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.

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MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

19. dakikada sağ taraftan Mert Hakan’ın uzun pasında topla buluşan Talisca’nın ceza sahası sol çaprazından şutunda kaleci Göktuğ meşin yuvarlağı çeldi.

22. dakikada Cenk Tosun’un savunma arkasına attığı derin pasa hareketlenen Cengiz Ünder’in ceza sahası sağ çaprazından uzak direğe şutunda top auta çıktı.

33. dakikada kaleci Ertuğrul oyunu hızlı başlatarak topu eliyle sağ taraftaki Mert Hakan’a gönderdi. Mert Hakan da savunma arkasına sarkan Talisca’ya pasını aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Talisca’nın ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

41. dakikada sağ taraftan Mert Hakan’ın ortasına ön direkte iyi yükselen Djiku’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Skriniar’ın şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)