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Fenerbahçe 4'te 4 yaptı, liderliğini sürdürdü

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#Fenerbahçe#Vasas Obuda#Voleybol
Fenerbahçe 4te 4 yaptı, liderliğini sürdürdü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 23:29

Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında konuk ettiği Macaristan'ın Vasas Obuda ekibini 3-1 mağlup etti.

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Fenerbahçe Medicana, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında Vasas Obuda Budapeşte’yi konuk etti.

Sarı Melekler, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan maçı 25-16, 25-18, 22-25 ve 25-20 setler sonunda 3-1 kazandı.

Bu sonuçla 4’te 4 yapan Fenerbahçe Medicana liderliğini sürdürdü.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Stefano Cesare (İtalya)

Fenerbahçe Medicana: Melissa Vargas, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Cristina, Aslı Kalaç (Gizem Örge, Safranova, Stysiak)

Vasas Obuda: Török, Papp, Bannister, Sillah, Abdulazimova, Leite (Szalai, Juhar, Fekete, Toth, Botyanszki, Eröss)

Setler: 25-16, 25-18, 22-25, 25-20

Süre: 103 dakika (22, 25, 28, 28)

 

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#Fenerbahçe#Vasas Obuda#Voleybol

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