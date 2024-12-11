Fenerbahçe 4'te 4 yaptı, liderliğini sürdürdü

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Fenerbahçe Medicana, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında Vasas Obuda Budapeşte’yi konuk etti.
Sarı Melekler, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan maçı 25-16, 25-18, 22-25 ve 25-20 setler sonunda 3-1 kazandı.
Bu sonuçla 4’te 4 yapan Fenerbahçe Medicana liderliğini sürdürdü.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Stefano Cesare (İtalya)
Fenerbahçe Medicana: Melissa Vargas, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Cristina, Aslı Kalaç (Gizem Örge, Safranova, Stysiak)
Vasas Obuda: Török, Papp, Bannister, Sillah, Abdulazimova, Leite (Szalai, Juhar, Fekete, Toth, Botyanszki, Eröss)
Setler: 25-16, 25-18, 22-25, 25-20
Süre: 103 dakika (22, 25, 28, 28)