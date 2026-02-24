Fenerbahçe 4 günde 3 stoper kaybetti!

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 90+11’de hayal kırıklığı yaşayıp, Galatasaray ile puanları eşitleme fırsatını kaçırırken bir darbe de sakatlıklardan aldı. Geçen hafta UEFA Avrupa Ligi’nde Nothingham Forest ile oynanan mücadelede sakatlanan Milan Skriniar’ın kasığındaki yırtık nedeniyle 4-6 hafta takımdan uzak kalacağı açıklanırken Kanarya dün savunmada 2 oyuncusunu daha kaybetti.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KENDiNi DENEDi AMA...

Dün önce 23. dakikada Skriniar’ın yerine 11’de sahaya çıkan Çağlar Söyüncü sakatlandı. Milli futbolcu 23. dakikada yaşadığı problemin ardından kenara değişiklik işareti yaparken daha sonra kendisini denemeye karar verdi. Ancak Çağlar sadece 4 dakika sonra yerini Yiğit Efe’ye bırakmak zorunda kaldı.

OOSTERWOLDE YERiNi KANTE’YE BIRAKTI

40. dakikada ise bu kez dün stoperde görev yapan bir diğer isim Jayden Oosterwolde’de sakatlık yaşadı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen maça devam edemeyen Hollandalı futbolcu da kenara alınırken N’Golo Kante oyuna dahil oldu.

4 günde 3 stoperi de sakatlık yaşayan Fenerbahçe’de bu değişiklik sonrası Matteo Guendouzi stopere geçerken Çağlar ve Oosterwolde’nin durumları yapılacak kontroller sonrası belli olacak.