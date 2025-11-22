Fenerbahçe, 4 eksikle Rize'de!

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşılaşması için Rize'ye geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Rize-Artvin Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli takımı karşılayan taraftarlar, kulüp başkanı Sadettin Saran ve futbolculara tezahüratlarla destek verdi.

Fenerbahçe kafilesi, takım otobüsüyle konaklayacağı otele hareket etti.

Çaykur Didi Stadı'nda yarın 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.​​​​​​​

4 EKSİK

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kart cezası bulunan Nelson Semedo ile milli takımdan sakat dönen Sebastian Szymanski, Çağlar Söyüncü ve Alvarez'in kafilede yer almadığı bildirildi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco tarafından belirlenen 21 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor:

Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Fred, Mert Hakan Yandaş, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran.

