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Fenerbahçe 4 eksikle Beşiktaş'ı ağırlayacak

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#Fenerbahçe#Beşiktaş#Süper Lig
Fenerbahçe 4 eksikle Beşiktaşı ağırlayacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2025 11:28

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında, Ülker Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Maç öncesi sarı lacivertlilerde 4 eksik bulunuyor.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Bu sezon hiç derbi galibiyeti alamayan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı mağlup ederek taraftarını sevindirmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 75 puanla 2. sırada giriyor.

Beşiktaş'ın ev sahipliğinde iki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan derbiyi siyah-beyazlılar, 1-0 kazandı.

4 EKSİK

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Filip Kostic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin'in kadroda yer alması beklenmiyor.

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Bu isimlerin yanı sıra tedavisi tamamlanan Mert Müldür'ün durumuna maç saatinde karar verileceği öğrenildi.

MOURINHO İLK DERBİSİNİ KAZANMAK İSTİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de ilk derbi galibiyetini elde etmeyi amaçlıyor.

Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam, bu sezon Galatasaray'a karşı ligde 2, kupada 1 maç olmak üzere 3, Beşiktaş'a karşı da 1 müsabakaya çıkarken söz konusu 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılamadı.

 

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#Fenerbahçe#Beşiktaş#Süper Lig

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