Fenerbahçe, 4 branşta zirveye oturdu

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2025’e girmeye hazırlandığımız şu günlerde, sporun 6 ana branşında da zirve için mücadele eden Fenerbahçe, erkek futbol ve erkek voleybol dışında ezeli rakiplerine üstünlük sağladı. Sarı lacivertlier futbolda eksik görülen stoper ve santrfora transfer yaparak 2. yarıya daha güçlü girip, 8 puanlık farkı kapatmayı hedefliyor.

SARI MELEKLER ZiRVEDE

Sultanlar Ligi’nin son şampiyonu F.Bahçe bu yıl da ilk yarıyı en yakın rakibi Eczacıbaşı’nın 2 puan önünde zirvede tamamladı. Ligde Vakıfbank 3. G.Saray 5., Beşiktaş ise 9. sırada bulunuyor.

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iKiNCi YARI FARKLI OLACAK

Erkek voleybolda Halkbank, Ziraat Bankkart ve G.Saray ilk 3 sırıda yer alıyor. 6. Kanarya 2023-24’te Halkbank’ı çalıştıran Slobodan Kovac’ı takımın başına getirdikten sonra son 2 olimpiyatın şampiyonu ve en değerli oyuncusu Fransız smaçör Ngapeth‘i de kadroya kattı.

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ERKEK BASKETBOLDA 1.

F.Bahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde Tofaş’ın önünde averajla lider durumda bulunuyor. Anadolu Efes 3., Galatasaray 5. Beşiktaş ise 6. sırada...

REKORLAR KADIN BASKETTE

Son 6 sezonu şampiyon tamamlayan F.Bahçe Opet, ING Kadın Basketbol Süper Ligi’nde 11’de 11’le ilk yarıyı lider tamamladı. G.Saray 2., Beşiktaş ise 5. sırada.

KADIN FUTBOLDA DA LiDER

F.Bahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı 13 maçta 12 galibiyet, 1 yenilgi ile lider. Beşiktaş 3., Trabzon 6., G.Saray 7. sırada yer alıyor.

TEKERLEKLi SANDALYEDE 2.

Tekerlekli sandalye basketbolda son 3 yılın Eurocup ve Türkiye şampiyonu Fenerbahçe ligde 1 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor.