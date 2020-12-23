Fenerbahçe 4-1 Başakşehir / Maçın özeti ve goller

Fenerbahçe ile Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan ve hakem Bahattin Şimşek'in düdük çaldığı maçı Fenerbahçe 4-1 kazandı.

Başakşehir 6. dakikada Mahmut Tekdemir ile öne geçti. Fenerbahçe'nin galibiyet gollerini 45+2'de Nazım Sangare, 60. dakikada Tisserand, 84. dakikada Luiz Gustavo ve 89. dakikada Mert Hakan Yandaş attı.

Başakşehir'de Rafael 71. dakikada, İrfan Can Kahveci 74. dakikada çift sarıdan, teknik direktör Okan Buruk ise 72. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından iki maç sonra galibiyet alan ve 27 golle ligin en çok gol atan takımı olan Fenerbahçe puanını 26'ya çıkardı. Başakşehir ise 15 puanda kaldı.

FENERBAHÇE 4-1 BAŞAKŞEHİR

GOL: 6' Mahmut Tekdemir, 45+2' Nazım, 60' Tisserand, 84' Gustavo, 89' Mert Hakan

KIRMIZI KART: 69' Rafael, 70' Okan Buruk, 74' İrfan Can Kahveci

İlk yarı sonucu: 1-1

FENERBAHÇE İLK 11: Altay, Sangare, Tisserand, Serdar Aziz, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Caner, Sinan, Thiam, Ademi

BAŞAKŞEHİR İLK 11: Volkan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Deniz Türüç, Chadli, Crivelli

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

2' Başakşehir Crivelli ile sağdan Fenerbahçe ceza alanına geldi. Crivelli'nin pasında Caner Erkin topu uzaklaştırdı.

5' Başakşehir Deniz Türüç soldan frikik kullandı. Top önce Skrtel'in vuruşunda direkten döndü ardından Mahmut Tekdemir'in dokunuşu gol oldu.

11' Hasan Ali'ye sert bir faul yapan Gustavo sarı kart gördü.

12' Bahattin Şimşek, Gustavo'nun pozisyonu için VAR'dan uyarı aldı. Pozisyonu izliyor.

14' Pozisyonu izleyen Bahattin Şimşek, kırmızı karta gerek duymadı. Maç devam ediyor.

15' Chadli'nin sağdan ortasında Altay tek yumrukla topu karşıladı, seken topu İrfan Can tamamladı ancak üstten aut.

17' Caner'in ortasında Thiam iyi vuramadı, top Mert'te kaldı.

22' Savunma arkasına sarkan Thiam'ın şutunda Epureanu'ya çarpan top kornere gitti.

25' İrfan Can Kahveci ceza alanı dışından art arda iki şut çekti. İlki savunmadan döndü ikincisi az farkla dışarı gitti.

28' Caner'in sağdan ortasında kale alanına gelen topa Thiam uygun durumda dokundu, top üstten dışarı gitti.

30' Fenerbahçe baskıyı arttırdı rakip kalede. Bu kez de Ademi kale sahasında pozisyon buldu ancak golle sonuçlandıramadı.

37' Fenerbahçeli Serdar Aziz sakatlık geçirdi. Tedavisi yapılıyor

38' Serdar Aziz oyuna devam ediyor.

40' Başakşehir gole çok yaklaştı! İrfan Can'ın soldan sürüklediği atakta içeri çevirdiği topa Hasan Ali vurdu, savunmaya çarpan top dışarı gitti.

45' Mahmut'un sol çaprazdan sert şutunda top az farkla dışarı gitti.

45+1' Fenerbahçe gole yaklaştı bu kez! Soldan gelen ortada Thiam'ın kafa vuruşunda arka direğe açılan topta Gustavo topu ağlara gönderemedi.

45+2' Caner Erkin'in soldan ortası kaleci Volkan'dan sekti Nazım Sangare topu tamamladı ve ağlara gönderdi.

46' İkinci yarı başladı.

50' Fenerbahçe'de hakeme itiraz eden Caner Erkin sarı kart gördü.

53' Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından sert şutu kaleci Altay'dan sekti topu Crivelli tamamladı ancak top Altay'a çarpıp üst direkten dışarı çıktı.

58' Skrtel ile hava topu mücadelesine giren Thiam yerde kaldı. Hakem korneri bekletiyor...

59' VAR ile konuşan Bahattin Şimşek oyunu devam ettiriyor.

60' Caner'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Tisserand arka direkte kafayı vurdu top Skrtel'den döndü. Dönen topu yine Tisserand tamamladı ve ağları sarstı.

64' Başakşehir'de Hasan Ali'nin yerine Visca oyuna girdi.

69' Başakşehir'de Rafael kırmızı kart gördü. Faul yapan Rafael, hakem sarı kartla gelirken sinirlenip topa vurunda art arda iki sarı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

70' Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk da itirazları sonrası kırmızı kart gördü.

72' Soldan topu uzun süre taşıyan İrfan Can çaprazdan vurdu, top yandan dışarı gitti.

73' Başakşehir'de itiraz eden İrfan Can Kahveci de kırmızı kart gördü.

84' Luiz Gustavo sol çaprazdan ceza sahası içinden şutunu gönderdi ve topu filelerle buluşturdu! Fenerbahçe skoru 3-1'e getirdi.

89' Sol çaprazdan sert vuran Mert Hakan topu ağlara gönderdi: 4-1